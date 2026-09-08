Как отмечают эксперты в области красоты, мода на полупрозрачное покрытие с нежным влажным блеском пришла к нам из Южной Кореи. Популярное движение K-Beauty, подарившее мировой индустрии красоты эффект стеклянной кожи, теперь перешло и на нейл-арт, пишет ELLE.

Секрет такого дизайна кроется в самой формуле лака, ведь она содержит меньше пигмента, чем традиционные покрытия. Это позволяет натуральной ногтевой пластине просвечиваться, создавая изысканный стеклянный эффект, который можно наслаивать для большей насыщенности.

8 стильных вариаций желейного маникюра

Фруктовый желе-маникюр. Объемные 3D-текстуры в сочетании со стеклянным финишем превращают ногти в настоящий акцентный аксессуар.



Желейный маникюр на осень / Фото из инстаграма Nail’s By Sindy

Нежная розовая карамель. Сдержанный и элегантный вариант в румяно-розовом оттенке придает рукам ухоженный вид в стиле тихой роскоши.



Розовые желеобразные ногти / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Сочная палитра jelly beans. Неожиданное сочетание нескольких ярких полупрозрачных оттенков на разных пальцах подойдет тем, кто хочет раскрасить пасмурные осенние дни.



Разноцветные "конфетные" ногти / Фото из инстаграма Calleigh Ferrin

Стеклянный витраж. Оригинальный нейл-арт, вдохновленный цветной стеклянной мозаикой, магически переливающейся на свету.



Маникюр в стиле стеклянной мозаики / Фото из инстаграма Nothing in Between Studio

Лавандовое желе. Нежный сиреневый пастельный оттенок добавляет мягкий прохладный акцент и прекрасно сочетается с уютными осенними свитерами.



Нежный сиреневый маникюр / Фото из инстаграма GELCARE

Насыщенный кобальт. Сочетание ярко-синего оттенка, элементов дизайна "аура" и желеобразного покрытия объединяет сразу несколько актуальных тенденций.



Трендовый синий маникюр на осень / Фото из инстаграма glossytipped

Аквамариновая волна. Мерцающий голубой оттенок напоминает о солнечном побережье и придает образу легкости.



Желейный маникюр в морском стиле / Фото из инстаграма Peak Nail

Магическое сияние. Деликатный мерцающий шимер на полупрозрачной основе создает неземной и невесомый блеск на кончиках пальцев.



Модный желеобразный маникюр / Фото из инстаграма Jina Nail

Этой осенью нейл-мастера советуют "поиграться" не только с оттенками, но и с художественным дизайном маникюра. Ранее 24 Канал подготовил большую подборку самых горячих трендов осеннего маникюра 2026 года.