На выставке Bvlgari Serpenti Infinito в Нью-Йорке обладательница премии Оскар поразила публику элегантным бьюти-образом. Актриса сделала ставку на абсолютную классику, сочетая насыщенную красную помаду с безупречным красным маникюром и педикюром.

Детали бьюти-образа Энн Хэтэуэй

Для выхода в свет звезда выбрала помаду ярко-красного оттенка с легким холодным подтоном. Макияж дополнили нежные розово-персиковые румяна и деликатно подчеркнутые глаза, что создало сбалансированный эффект роскоши.

Главным акцентом образа стал маникюр в тон помаде. Короткие ногти Энн Хэтэуэй были покрыты кремовым ярко-красным лаком, который идеально контрастировал с платьем от Alexander McQueen оттенка металлического серебристо-голубого льда.



Энн Хэтэуэй в светлом платье с красной помадой / Getty Images

Почему монохром в бьюти снова на пике популярности

После длительного господства нюдовых оттенков и молочного френча возвращение к чистым насыщенным цветам ощущается как глоток свежего воздуха. Стилисты отмечают, что совпадение оттенка губ и ногтей мгновенно объединяет образ в единое целое и придает ощущение старой голливудской роскоши.

Этот прием прекрасно работает в холодное время года, когда хочется добавить ярких красок в уютный осенний гардероб. Если же вы ищете менее строгие и более игривые варианты для подчеркивания собственной индивидуальности, стоит обратить внимание на другие актуальные нейл-тренды.

Ранее мы также рассказывали о желейном маникюре, который стал настоящим хитом благодаря своему сочному полупрозрачному финишу и зеркальному блеску.