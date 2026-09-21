Енн Гетевей радить: стильна формула для вагітних на цю осінь

Осінній гардероб для приємного очікування не обов'язково повинен складатися з безформних речей чи вимагати повної зміни власного стилю. Лаконічна чорна сукня може стати ідеальним базовим полотном, яке підкреслює красиві вигини силуету та дозволяє легко створювати елегантні аутфіти щодня.

Голлівудські зірки дедалі частіше доводять, що стиль під час вагітності – це природне продовження їхнього звичного гардероба, а не окрема категорія одягу. Головною таємницею вдалого та комфортного аутфіту стає правильний вибір базових речей з еластичних матеріалів.

Показовим прикладом став нещодавній вихід акторки Енн Гетевей під час пресконференції у Нью-Йорку. Зірка з'явилася у вишуканій та лаконічній чорній сукні Elle від бренду Bumpsuit вартістю 135 доларів.

Вагітна Енн Гетевей у чорній сукні: дивіться фото

Ця обтисла модель чудово адаптується до змін фігури, м'яко підкреслює животик і не обмежує рухів. Енн Гетевей вдало поєднала мінімалістичний силует із лаконічними аксесуарами, створивши невимушений, але розкішний образ.

Акторка вже не вперше обирає стильні та прилеглі фасони під час цієї вагітності. У її осінньому гардеробі гармонійно співіснують як вечірні вбрання від Alexander McQueen та Cult Gaia, так і такі практичні повсякденні варіанти.

З чим ще носити чорну сукню восени вагітним

Чорна обтисла або трикотажна сукня слугує чистим полотном, на основі якого можна побудувати безліч осінніх образів. Вона чудово поєднується з різними фактурами та верхнім одягом, створюючи затишні й водночас витончені сети.

Ось кілька перевірених формул для стильних осінніх аутфітів:

З оверсайз-блейзером або структурованим жакетом. Контраст між обтислою сукнею та об'ємним верхом візуально витягує силует і додає образу зібраності. З класичним тренчем та високими чоботами на низькій підошві. Це ідеальне рішення для прохолодних прогулянок, яке поєднує практичність та елегантність. З об'ємним в'язаним кардиганом і зручними черевиками. Такий затишний багатошаровий комплект забезпечить максимальний комфорт під час щоденних справ. Зі шкіряною курткою-косухою чи бомбером. Це додасть стильної динаміки та сучасного міського настрою без шкоди для зручності.



Образ для вагітних з чорною сукнею / Фото The mama notes

Правильно підібрана базова чорна сукня подарує відчуття впевненості та легкості на кожному терміні. А нещодавно Енн Гетевей показала інший модний лук для вагітних у трендовому кольорі.