Голлівудські зірки дедалі частіше доводять, що стиль під час вагітності – це природне продовження їхнього звичного гардероба, а не окрема категорія одягу. Головною таємницею вдалого та комфортного аутфіту стає правильний вибір базових речей з еластичних матеріалів.

Показовим прикладом став нещодавній вихід акторки Енн Гетевей під час пресконференції у Нью-Йорку. Зірка з'явилася у вишуканій та лаконічній чорній сукні Elle від бренду Bumpsuit вартістю 135 доларів.

Вагітна Енн Гетевей у чорній сукні: дивіться фото

Ця обтисла модель чудово адаптується до змін фігури, м'яко підкреслює животик і не обмежує рухів. Енн Гетевей вдало поєднала мінімалістичний силует із лаконічними аксесуарами, створивши невимушений, але розкішний образ.

Акторка вже не вперше обирає стильні та прилеглі фасони під час цієї вагітності. У її осінньому гардеробі гармонійно співіснують як вечірні вбрання від Alexander McQueen та Cult Gaia, так і такі практичні повсякденні варіанти.

З чим ще носити чорну сукню восени вагітним

Чорна обтисла або трикотажна сукня слугує чистим полотном, на основі якого можна побудувати безліч осінніх образів. Вона чудово поєднується з різними фактурами та верхнім одягом, створюючи затишні й водночас витончені сети.

Ось кілька перевірених формул для стильних осінніх аутфітів:

З оверсайз-блейзером або структурованим жакетом. Контраст між обтислою сукнею та об'ємним верхом візуально витягує силует і додає образу зібраності. З класичним тренчем та високими чоботами на низькій підошві. Це ідеальне рішення для прохолодних прогулянок, яке поєднує практичність та елегантність. З об'ємним в'язаним кардиганом і зручними черевиками. Такий затишний багатошаровий комплект забезпечить максимальний комфорт під час щоденних справ. Зі шкіряною курткою-косухою чи бомбером. Це додасть стильної динаміки та сучасного міського настрою без шкоди для зручності.



Образ для вагітних з чорною сукнею / Фото The mama notes

Правильно підібрана базова чорна сукня подарує відчуття впевненості та легкості на кожному терміні. А нещодавно Енн Гетевей показала інший модний лук для вагітних у трендовому кольорі.