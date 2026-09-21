Голливудские звезды все чаще доказывают, что стиль во время беременности – это естественное продолжение их привычного гардероба, а не отдельная категория одежды. Главным секретом удачного и комфортного наряда становится правильный выбор базовых вещей из эластичных материалов.

Показательным примером стал недавний выход актрисы Энн Хэтэуэй на пресс-конференции в Нью-Йорке. Звезда появилась в изысканном и лаконичном черном платье Elle от бренда Bumpsuit стоимостью 135 долларов.

Беременная Энн Хэтэуэй в черном платье: смотрите фото

Эта облегающая модель прекрасно адаптируется к изменениям фигуры, мягко подчеркивает животик и не сковывает движений. Энн Хэтэуэй удачно сочетала минималистичный силуэт с лаконичными аксессуарами, создав непринужденный, но роскошный образ.

Актриса уже не впервые выбирает стильные и облегающие фасоны во время этой беременности. В ее осеннем гардеробе гармонично сосуществуют как вечерние наряды от Alexander McQueen и Cult Gaia, так и такие практичные повседневные варианты.

С чем еще носить черное платье осенью беременным

Черное облегающее или трикотажное платье служит чистым полотном, на основе которого можно построить множество осенних образов. Оно прекрасно сочетается с различными фактурами и верхней одеждой, создавая уютные и в то же время изящные комплекты.

Вот несколько проверенных формул для стильных осенних аутфитов:

С оверсайз-блейзером или структурированным жакетом. Контраст между облегающим платьем и объемным верхом визуально вытягивает силуэт и придает образу целостности. С классическим тренчем и высокими сапогами на низкой подошве. Это идеальное решение для прохладных прогулок, сочетающее практичность и элегантность. С объемным вязаным кардиганом и удобными ботинками. Такой уютный многослойный комплект обеспечит максимальный комфорт во время повседневных дел. С кожаной курткой-косухой или бомбером. Это придаст стильной динамики и современного городского настроения без ущерба для удобства.



Образ для беременных с черным платьем / Фото The mama notes

Правильно подобранное базовое черное платье подарит ощущение уверенности и легкости на любом сроке. А недавно Энн Хэтэуэй показала другой модный лук для беременных в трендовом цвете.