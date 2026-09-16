Энн Хэтэуэй также присоединилась к этому тренду, появившись в Нью-Йорке в наряде оттенка электрической бирюзы. На это обратил внимание модный женский журнал Harpers Bazaar.

Голливудская актриса приехала в город для промокампании психологического триллера "Верити", в котором снялась вместе с Дакотой Джонсон. Для появления на публике она выбрала бархатный комплект бирюзового цвета, что состоял из легкой блузки с открытыми плечами и широких брюк. Наряд украшали цветочные детали с золотыми пайетками и декоративная бахрома из бусин. Свой образ Хэтэуэй дополнила черными босоножками на каблуке с кристаллами и мини-сумочкой Bulgari, украшенной разноцветными кристаллами. Завершили look черные солнцезащитные очки и золотые украшения с бриллиантами.

На примере своего образа Энн Хэтэуэй показала, что осенью не стоит ограничиваться только черным, серым или другими базовыми оттенками. Яркий цвет также может выглядеть сдержанно, стильно и современно – главное, правильно его обыграть.

Кстати, Энн Хэтэуэй – не единственная голливудская звезда, которая этой осенью сделала ставку на бирюзовую гамму. Ранее Дженнифер Лоуренс также продемонстрировала этот актуальный оттенок, выбрав уютный свитер насыщенного бирюзово-сине-зеленого цвета teal.