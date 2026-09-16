Один із головних кольорів осені 2026: Енн Гетевей зачарувала ефектним бірюзовим образом

Цієї осені яскраві кольори знову повертаються в моду. Особливо актуальними стають насичені відтінки синього – саме на них звертають увагу дизайнери у своїх нових колекціях.

Енн Гетевей також долучилася до цього тренду, з'явившись у Нью-Йорку в образі в відтінку електричної бірюзи. На це звернув увагу модний жіночий журнал Harpers Bazaar.

Голлівудська акторка приїхала до міста для промокампанії психологічного трилера "Веріті", у якому зіграла разом із Дакотою Джонсон. Для появи на публіці вона обрала оксамитовий комплект бірюзового кольору, що складався з легкої блузи з відкритими плечима та широких штанів. Вбрання прикрашали квіткові деталі із золотими паєтками та декоративна бахрома з намистин. Свій образ Гетевей доповнила чорними босоніжками на підборах із кристалами та мінісумкою Bulgari, прикрашеною різнокольоровими кристалами. Завершили look чорні сонцезахисні окуляри та золоті прикраси з діамантами.

На прикладі свого образу Енн Гетевей показала, що восени не варто обмежуватися лише чорним, сірим чи іншими базовими відтінками. Яскравий колір також може виглядати стримано, стильно та сучасно – головне, правильно його обіграти.

До речі, Енн Гетевей не єдина голлівудська зірка, яка цієї осені зробила ставку на бірюзову гаму. Раніше Дженніфер Лоуренс також продемонструвала цей актуальний відтінок, обравши затишний светр насиченого бірюзово-синьо-зеленого кольору teal.