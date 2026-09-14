Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс укотре підтвердила статус королеви невимушеного вуличного стилю під час прогулянки Нью-Йорком. Акторка з'явилася на публіці у яскравому об'ємному светрі відтінку teal – насиченому синьо-зеленому кольорі морської хвилі з дрібною фактурною в'язкою та розслабленим силуетом. Вона грайливо підкачала довгі рукави та поєднала затишну річ із напівпрозорою ніжною персиково-рожевою мініспідницею, створюючи легкий контраст фактур.
Дженніфер Лоуренс у бірюзовому светрі та світлій спідниці / Фото Backgrid
Свій осінньо-літній аутфіт оскароносна акторка доповнила масивними сонцезахисними окулярами, намистом у формі змії, класичними коричневими замшевими топсайдерами та розстібнутою чорною сумкою Kelly з крокодилячої шкіри від Hermès.
Відтінок teal – головний фаворит осені
Глибокий бірюзово-синій колір teal став справжньою знахідкою для перехідного гардероба. Цей соковитий відтінок миттєво освіжає колір обличчя, додає сяйва та підкреслює природну красу в похмурі дні.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окрім того, подібна палітра здатна оживити навіть найпростіший базовий образ, додаючи йому життєрадісних і динамічних нот. При цьому колір морської хвилі гармонійно вписується в осінній пейзаж і зовсім не має чужорідного вигляду серед природної золотої гами.
Образ з бірюзовим светром на осінь 2026 / Фото з Pinterest
З якими кольорами поєднувати колір морської хвилі
Стилісти зазначають, що цей трендовий відтінок вирізняється високою універсальністю та легко комбінується з багатьма палітрами.
- Персикові та ніжні рожеві тони. Як показала Дженніфер Лоуренс, пастельний персиковий або пудровий рожевий створюють м'який, романтичний контраст із глибокою бірюзою.
- Шоколадний та замшевий коричневий. Глибокі деревні відтінки та теплі фактури замші заземлюють яскравий верх, створюючи затишний і розкішний осінній аутфіт.
- Класичний чорний та глибокий сірий. Для стриманих міських виходів обирайте темний низ або структурований жакет, що додасть образу чітких пропорцій.
З яким кольором поєднувати бірюзовий / Фото з Pinterest
Нагадаємо, раніше 24 Канал також детально розповідав про інший вишуканий колір сезону та показували стильні способи, як носити сливовий колір цієї осені.