Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс укотре підтвердила статус королеви невимушеного вуличного стилю під час прогулянки Нью-Йорком. Акторка з'явилася на публіці у яскравому об'ємному светрі відтінку teal – насиченому синьо-зеленому кольорі морської хвилі з дрібною фактурною в'язкою та розслабленим силуетом. Вона грайливо підкачала довгі рукави та поєднала затишну річ із напівпрозорою ніжною персиково-рожевою мініспідницею, створюючи легкий контраст фактур.



Дженніфер Лоуренс у бірюзовому светрі та світлій спідниці / Фото Backgrid

Свій осінньо-літній аутфіт оскароносна акторка доповнила масивними сонцезахисними окулярами, намистом у формі змії, класичними коричневими замшевими топсайдерами та розстібнутою чорною сумкою Kelly з крокодилячої шкіри від Hermès.

Відтінок teal – головний фаворит осені

Глибокий бірюзово-синій колір teal став справжньою знахідкою для перехідного гардероба. Цей соковитий відтінок миттєво освіжає колір обличчя, додає сяйва та підкреслює природну красу в похмурі дні.

Окрім того, подібна палітра здатна оживити навіть найпростіший базовий образ, додаючи йому життєрадісних і динамічних нот. При цьому колір морської хвилі гармонійно вписується в осінній пейзаж і зовсім не має чужорідного вигляду серед природної золотої гами.



Образ з бірюзовим светром на осінь 2026 / Фото з Pinterest

З якими кольорами поєднувати колір морської хвилі

Стилісти зазначають, що цей трендовий відтінок вирізняється високою універсальністю та легко комбінується з багатьма палітрами.

Персикові та ніжні рожеві тони. Як показала Дженніфер Лоуренс, пастельний персиковий або пудровий рожевий створюють м'який, романтичний контраст із глибокою бірюзою. Шоколадний та замшевий коричневий. Глибокі деревні відтінки та теплі фактури замші заземлюють яскравий верх, створюючи затишний і розкішний осінній аутфіт. Класичний чорний та глибокий сірий. Для стриманих міських виходів обирайте темний низ або структурований жакет, що додасть образу чітких пропорцій.



З яким кольором поєднувати бірюзовий / Фото з Pinterest

Нагадаємо, раніше 24 Канал також детально розповідав про інший вишуканий колір сезону та показували стильні способи, як носити сливовий колір цієї осені.