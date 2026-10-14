Манікюр на Геловін 2026: 10 "моторошних", стильних та оригінальних дизайнів

Традиційно Геловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи та у США ця ніч перетворюється на показ цікавих, кумедних, моторошних костюмів, макіяжу та аксесуарів. 24 Канал пропонує також створити стильний та оригінальний манікюр.

Зазвичай у манікюрі використовують традиційні атрибути Геловіну – це гарбуз, павутиння, привиди, кажани. У нашій добірці ми не лише додали нейл-дизайн з цими атрибутами, а й знайшли інші цікаві варіанти в естетиці свята.

Який манікюр зробити на Геловін 2026

Для любителів класики підійде "кривавий" френч із червоними патьоками на молочній або прозорій базі – це має одночасно вишуканий і моторошний вигляд. Якщо хочеться чогось лаконічного, зверніть увагу на червоно-чорний градієнт або суворе матове покриття із золотистими силуетами кажанів.



Манікюр на Геловін з червоними краплями / Фото з інстаграму The nail lologist

Тим, хто віддає перевагу грайливому настрою, сподобається малюнок із мікропривидами або маленьким гарбузом лише на одному акцентному пальці. Для витонченого містичного образу ідеально підійде тонке сріблясте павутиння на глибокому чорному чи темно-бордовому тлі. А якщо ви шукаєте абсолютний тренд, обирайте темний манікюр з ефектом "котячого ока", який загадково переливається на світлі.



Манікюр з привидами на Геловін / Фото з інстаграму Samantha Cox



Манікюр з мумією на одному нігтику / Фото з інстаграму



Милий манікюр з привидами на Геловін / Фото з інстаграму Emily Zheng



Манікюр "котяче око" на Геловін / Фото з інстаграму Caroline Moyes

Щоб довершити геловінський образ і зробити його справді атмосферним, можна використати актуальні тенденції осіннього нейл-арту. Наприклад, популярності набуває мінімалістичний дизайн у готичному стилі або завжди актуальним є чорне павутиння на металіку. Такі акценти мають ефектний вигляд, легко поєднуються з повсякденним гардеробом і додають святкового настрою без зайвої театральності.



Манікюр з павутинням на Геловін / Фото з інстаграму Morgan Conceptual Nail Artist

Ось ще кілька цікавих варіантів манікюру на Геловін:

Також під геловінський образ підійде манікюр зі стразами, про який 24 Канал розповідав раніше. Це лаконічні дизайни, які додадуть легкого блиску до загальної атмосфери.