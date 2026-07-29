Lady 24 Тренди сезону Королівський вибір: Гейлі Бібер показала педикюр у наймоднішому відтінку цієї осені
29 липня, 15:30
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Королівський вибір: Гейлі Бібер показала педикюр у наймоднішому відтінку цієї осені

Юлія Бражнік

Засновниця бренду Rhode та інфлюенсерка Гейлі Бібер укотре доводить, що має статус головної світової трендсетерки нейл-дизайнів. Варто блогерці опублікувати лише один кадр із новим покриттям, як б'юті-майстри по всьому світу одразу готують відповідні палітри.

Цього разу увагу її численної аудиторії привернула сториз в інстаграмі, в якій модель випадково (або ж дуже продумано) продемонструвала свій новий педикюр. Гейлі поділилася побутовим лайфхаком, протестувавши патчі від мозолів у вигляді милих квіточок.

Можу підтвердити, працює від водянок, 
– написала Гейлі.

Та поки зірка намагалася привернути увагу до засобу від мозолів ніг, її підписники роздивилися зовсім іншу деталь – яскравий педикюр у насиченому відтінку – королівському синьому (royal blue). Точніше це його варіація, бо Бібер була б не Бібер, якби не виділилася. 


Який колір вибирає Гейлі Бібер для педикюру / скрин сториз

Завдяки соковитому акценту Гейлі натякнула, що час відкласти звичний пастельний нюд і дати дорогу королівському рішенню. Насичений синій, яскраво-блакитний, лазуровий – це не випадкові відтінки, а продуманий крок на випередження. Ці розкішні кольори проскочили майже у всіх свіжих колекціях провідних світових дизайнерів. Вже цієї осені сам королівський синій та його відтінки стане одним із ключових базових відтінків у гардеробі.


Модний колір педикюру осінь 2026 / фото з інстаграму 

Бібер продемонструвала, як адаптувати цей тренд у б'юті-рутину просто зараз, зробивши королівський синій головним фаворитом для педикюру. А чому би й так? Королівський синій самодостатній, тому найкращий вигляд має в монохромному виконанні з глянцевим фінішем або зі звичним для Гейлі ефектом втирки (glazed).


Насичений синій колір педикюру / фото з інстаграму 

Цей благородний колір чудово поєднується з лаконічною геометрією, тонким мікрофренчем або срібними та хромованими деталями. Також можна експериментувати з матовим топом, який надає відтінку особливої оксамитової глибини.


Модний колір педикюру 2026 / фото з інстаграму

Якщо шукаєте цікаві ідеї для педикюру та манікюру, то у нас завжди є що вам запропонувати. Ловіть ідею хітового нейл-арту у стилі Pucci. 

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