Королівський вибір: Гейлі Бібер показала педикюр у наймоднішому відтінку цієї осені

Засновниця бренду Rhode та інфлюенсерка Гейлі Бібер укотре доводить, що має статус головної світової трендсетерки нейл-дизайнів. Варто блогерці опублікувати лише один кадр із новим покриттям, як б'юті-майстри по всьому світу одразу готують відповідні палітри.

Цього разу увагу її численної аудиторії привернула сториз в інстаграмі, в якій модель випадково (або ж дуже продумано) продемонструвала свій новий педикюр. Гейлі поділилася побутовим лайфхаком, протестувавши патчі від мозолів у вигляді милих квіточок.

Можу підтвердити, працює від водянок,

– написала Гейлі.

Та поки зірка намагалася привернути увагу до засобу від мозолів ніг, її підписники роздивилися зовсім іншу деталь – яскравий педикюр у насиченому відтінку – королівському синьому (royal blue). Точніше це його варіація, бо Бібер була б не Бібер, якби не виділилася.



Який колір вибирає Гейлі Бібер для педикюру / скрин сториз

Завдяки соковитому акценту Гейлі натякнула, що час відкласти звичний пастельний нюд і дати дорогу королівському рішенню. Насичений синій, яскраво-блакитний, лазуровий – це не випадкові відтінки, а продуманий крок на випередження. Ці розкішні кольори проскочили майже у всіх свіжих колекціях провідних світових дизайнерів. Вже цієї осені сам королівський синій та його відтінки стане одним із ключових базових відтінків у гардеробі.



Модний колір педикюру осінь 2026 / фото з інстаграму

Бібер продемонструвала, як адаптувати цей тренд у б'юті-рутину просто зараз, зробивши королівський синій головним фаворитом для педикюру. А чому би й так? Королівський синій самодостатній, тому найкращий вигляд має в монохромному виконанні з глянцевим фінішем або зі звичним для Гейлі ефектом втирки (glazed).



Насичений синій колір педикюру / фото з інстаграму

Цей благородний колір чудово поєднується з лаконічною геометрією, тонким мікрофренчем або срібними та хромованими деталями. Також можна експериментувати з матовим топом, який надає відтінку особливої оксамитової глибини.



Модний колір педикюру 2026 / фото з інстаграму

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