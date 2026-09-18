Подружка Бреда Пітта показала ніжну мереживну сукню: сміливо додавайте модель в осінній гардероб

З настанням холодів ми зазвичай ховаємо невагомі напівпрозорі вбрання на далекі полиці шафи, поступаючись місцем щільному трикотажу та затишному деніму. Проте це зовсім не обов'язково робити, бо восени у нас є унікальний шанс погратися з контрастами.

Обраниця Бреда Пітта, Інес де Рамон, показала ідеальний варіант сукні, який можна сміливо носити восени, поєднуючи з теплими речами. Пара разом завітала на світову прем'єру нового фільму актора "Серце звіра" у штаті Теннессі.

Для події Інес обрала витончену й ніжну пудрово-бежеву сукню з делікатним мереживом на декольте та по краю подолу. Повітряна модель із глибоким вирізом, драпіруванням та багатоярусною спідницею додала її вигляду особливої вишуканості.

Інес де Рамон з Бредом Піттом: дивіться відео

Сам же Бред Пітт створив контрастний брутальний образ у камуфляжному костюмі та оливковій футболці, доповнивши його шкіряними черевиками.

З чим носити легку мереживну сукню восени

Не варто боятися інтегрувати такі тендітні та повітряні сукні у свій осінній аутфіт. Головне правило холодної пори – гра на контрасті фактур, коли невагома тканина комбінується зі щільними та об'ємними речами.

З чим носити мереживну сукню восени:

з оверсайз-косухою або грубою шкіряною курткою: брутальна шкіра збалансує ніжність мережива та додасть образу дрібку рокерського шику;

зі структурованим довгим пальтом: класичне пальто прямого крою створить елегантний багатошаровий силует і не дозволить змерзнути;

з високими чоботами-козаками або грубими черевиками: масивне взуття на низькому ходу згладить зайву урочистість сукні, зробивши її придатною для повсякденних прогулянок;

із затишним об'ємним светром: одягніть оверсайз-трикотаж поверх сукні, залишивши видимим лише мереживний поділ – це створить ефектний та теплий багатошаровий аутфіт.

Сукня Інес де Рамон – лише один із варіантів того, як можна внести нотки літа у теплий гардероб. Дізнайтеся також про те, які ще літні речі залишаться гарячими трендами цієї осені та як їх правильно поєднувати.