Избранница Брэда Питта, Инес де Рамон, показала идеальный вариант платья, которое можно смело носить осенью, сочетая с теплыми вещами. Пара вместе посетила мировую премьеру нового фильма актера "Сердце зверя" в штате Теннесси.

Для этого мероприятия Инес выбрала изящное и нежное пудрово-бежевое платье с деликатным кружевом на декольте и по краю подола. Воздушная модель с глубоким вырезом, драпировкой и многоярусной юбкой придала ее образу особой изысканности.

Инес де Рамон с Брэдом Питтом: смотрите видео

Сам же Брэд Питт создал контрастный брутальный образ в камуфляжном костюме и оливковой футболке, дополнив его кожаными ботинками.

С чем носить легкое кружевное платье осенью

Не стоит бояться включать такие нежные и воздушные платья в свой осенний наряд. Главное правило холодного времени года – игра на контрасте фактур, когда невесомая ткань сочетается с плотными и объемными вещами.

С чем носить кружевное платье осенью:

с оверсайз-косухой или грубой кожаной курткой: брутальная кожа сбалансирует нежность кружева и придаст образу нотку рокерского шика;

со структурированным длинным пальто: классическое пальто прямого кроя создаст элегантный многослойный силуэт и не даст замерзнуть;

с высокими сапогами-казаками или грубыми ботинками: массивная обувь на низком каблуке сгладит излишнюю торжественность платья, сделав его подходящим для повседневных прогулок;

с уютным объемным свитером: наденьте оверсайз-трикотаж поверх платья, оставив видимым только кружевной подол – это создаст эффектный и теплый многослойный аутфит.

Платье Инес де Рамон – лишь один из вариантов того, как можно внести нотки лета в теплый гардероб. Узнайте также о том, какие еще летние вещи останутся горячими трендами этой осени и как их правильно сочетать.