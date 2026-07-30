Ці образи не одягнеш у Києві: багатодітна мама Інна Мірошниченко показала свої балійські луки

Багатодітна мама, адвокатка та правозахисниця Інна Мірошниченко зараз відпочиває з дітьми на Балі та активно ділиться атмосферою острова. Вона зізнається: тутешній клімат диктує зовсім інший стиль одягу, ніж у Києві. Тож Інна тут носить усе, що заманеться, та не боїться сміливих експериментів.

У новому відео в інстаграмі блогерка влаштувала справжній показ мод по-балійськи й продемонструвала свої улюблені аутфіти. Серед її комплектів є чимало речей місцевих брендів. Є навіть балійський бренд з українською душею і корінням.

Серед перших образів Інни – мінімалістичний світлий сет із коротких шортів та бралета, який блогерка носить без нічого або доповнює коротким бомбером. Далі Інна показала серію комплектів, які назвала "парадом непридатного для Києва одягу, від якого вона кайфує на острові". Це, зокрема, соковитий зелений костюм у рубчик із кроп-топом та мініспідницею, а також бежевий сет із топа та довгої спідниці з ефектним високим розрізом.



Інна Мірошниченко у зеленому костюмі / скрин відео



Бежевий костюм Інни Мірошниченко на Балі / скрин відео

Окрему увагу зірка приділила легким струмливим комплектам із вільними штанами та накидками з довгим рукавом. За словами Інни, одяг із довгим рукавом на Балі просто необхідний – особливо під час поїздок на байку. Показавши свій улюблений бежевий шовковий костюм, Інна з гумором згадала чоловіка Тимура Мірошниченка.

У мого чоловіка є точно такий самий, але ви його, звісно, ще не бачили. Бо одяг, куплений на Балі, придатний для носіння тільки на Балі – у Києві він його не носить,

– каже блогерка.



Бежевий шовковий костюм / скрин відео

Аналогічний чорний сет Інна показала ще з минулої поїздки, підкресливши, що він залишається її фаворитом.

Інна Мірошниченко показала модні луки на Балі: дивіться відео

У своєму відео зіркова матуся також зауважила, що світлі речі на Балі мають свій мінус, бо швидко брудняться, а місцеві сервіси з прання майже не виводять плями, лише додаючи одягу свіженького аромату.

Якщо ви хочете створювати легкі та вишукані аутфіти не лише для тропічного відпочинку, а й для міського літа, то варто звернути увагу на декілька базових стилістичних прийомів.