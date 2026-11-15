Сяйво свята: як повторити розкішний золотий образ із бахромою Керрі Вашингтон

Акторка Керрі Вашингтон показала розкішну золоту сукню з бахромою, яка є одним із найгарячіших трендів сезону, на благодійному вечорі Baby2Baby Gala 2026 у Західному Голлівуді. Ефектна модель без бретелей перетворила вихід зірки на взірець витонченої вечірньої класики.

Для червоного хідника у Pacific Design Center стилісти Роб Зангарді та Маріель Гаенн підібрали для акторки кутюрну сукню з колекції осінь 2026 бренду Oscar de la Renta. Фактурне золоте полотно з вертикальними лініями металізованої бахроми створювало плавний рух та додавало вбранню особливої глибини.

Довжина максі трохи вище щиколотки дозволила акцентувати увагу на відкритому взутті. Зірка доповнила аутфіт лаконічними босоніжками Ribbon Stiletto від Gianvito Rossi з металізованої шкіри на тонких підборах висотою 105 міліметрів.



Керрі Вашингтон показала золоту сукню з бахромою / Getty Images

Взуття із сучасним квадратним мисом та фірмовою пряжкою-стрічкою гармонійно продовжило монохромну теплу гаму всього виходу. Бахрома знову підкорює подіуми та стрітстайл, ставши головним акцентом сезону. Вона оживляє будь-який образ, додаючи йому динаміки, легкості та грайливого руху з кожним кроком. Цей декор ідеально працює на контрастах: перетворює базовий жакет, замшеву сумку чи сукню на ефектну деталь, яка привертає погляди та додає стилю сміливого характеру.

Baby2Baby Gala – це щорічна благодійна гала-вечеря та світська подія в Лос-Анджелесі, організована національною некомерційною організацією Baby2Baby, яка забезпечує дітей із бідних родин необхідними речами (підгузками, одягом тощо). Почесну відзнаку цього вечора отримала Демі Мур.

Така комбінація металевого блиску й рухливої бахроми є ідеальним натхненням для особливих вечірніх подій. Довершити виразний святковий образ допоможе вишуканий новорічний манікюр, який делікатно підкреслить золоті акценти вашого вбрання.