З жакетом у "гусячу лапку": Кейт Міддлтон показала безпрограшний осінній образ

Кейт Міддлтон показала простий та елегантний осінній образ, який легко повторити для роботи або інших повсякденних справ.

Кетрін зробила ставку на класичне поєднання базових речей, додавши до нього кілька стильних деталей. Фото з'явилися на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських.

23 вересня Кейт відвідала центр The Forward Trust у Саутенді з нагоди Тижня обізнаності про залежність. Там вона долучилася до заняття з висаджування рослин у межах програми Forward Growing. Щотижня учасники таких зустрічей проводять час на природі, займаються садівництвом і спілкуються між собою. Такі заняття допомагають їм дбати про своє самопочуття та здобувати нові навички.

Для публічного виходу Кейт обрала чорні штани, темно-коричневий топ, піджак у "гусячу лапку" та лофери. Таке поєднання має стриманий вигляд, але водночас не здається нудним завдяки принтованому жакету. До того ж жакет мав злегка приталений крій, який підкреслював талію, чим додавав образу елегантності.

Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Свій look принцеса доповнила золотими сережками та ланцюжком на шиї.

Каштанове волосся Кейт уклала в об'ємні локони, а завершила образ легким природним макіяжем.

Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Такий образ легко повторити для офісу. Для цього достатньо поєднати чорні штани, базовий топ і класичний жакет. Якщо хочеться більш стриманого варіанту, жакет у "гусячу лапку" можна замінити на однотонний.

До речі, перед цим Кейт Міддлтон показала трендову сукню, яка ідеально підходить для осені.