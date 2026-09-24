Кетрін зробила ставку на класичне поєднання базових речей, додавши до нього кілька стильних деталей. Фото з'явилися на інстаграм-сторінці принца та принцеси Уельських.

23 вересня Кейт відвідала центр The Forward Trust у Саутенді з нагоди Тижня обізнаності про залежність. Там вона долучилася до заняття з висаджування рослин у межах програми Forward Growing. Щотижня учасники таких зустрічей проводять час на природі, займаються садівництвом і спілкуються між собою. Такі заняття допомагають їм дбати про своє самопочуття та здобувати нові навички.

Для публічного виходу Кейт обрала чорні штани, темно-коричневий топ, піджак у "гусячу лапку" та лофери. Таке поєднання має стриманий вигляд, але водночас не здається нудним завдяки принтованому жакету. До того ж жакет мав злегка приталений крій, який підкреслював талію, чим додавав образу елегантності.

Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Свій look принцеса доповнила золотими сережками та ланцюжком на шиї.

Каштанове волосся Кейт уклала в об'ємні локони, а завершила образ легким природним макіяжем.

Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Такий образ легко повторити для офісу. Для цього достатньо поєднати чорні штани, базовий топ і класичний жакет. Якщо хочеться більш стриманого варіанту, жакет у "гусячу лапку" можна замінити на однотонний.

До речі, перед цим Кейт Міддлтон показала трендову сукню, яка ідеально підходить для осені.