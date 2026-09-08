Саме в такій трендовій сукні нещодавно з'явилася на публіці Кейт Міддлтон. Про образ принцеси Уельської написало видання The Daily Mail.

8 вересня принц Вільям і Кейт Міддлтон відвезли свого старшого сина, принца Джорджа, на навчання до коледжу Ітон. Для цього виходу принцеса Уельська обрала елегантну темно-зелену сукню-міді від Emilia Wickstead. Модель із довгими рукавами виконана з вовняного крепу та має структурований квадратний виріз і пояс у тон. Кейт доповнила її прозорими панчохами, шоколадно-коричневими туфлями Gianvito Rossi та прикрасами. Зокрема, вона одягнула кольє Laura Lombardi Portrait та сережки Cartier Trinity.

Зауважимо, що темно-зелена сукня Кейт – гарний приклад того, як носити один із головних кольорових трендів осені. Особливо вдало подібні сукні підходять для жінок, які віддають перевагу елегантному та стриманому стилю. Міді-фасон із довгими рукавами доречно виглядатиме і в офісі, і на діловій зустрічі, і на більш урочистому заході.

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