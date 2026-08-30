Цього разу дизайнери роблять ставку на вельвет, денім, мереживо та романтичні моделі з елементами бохо. Тож напередодні нового сезону модне видання ELLE зібрало добірку суконь, на які варто звернути увагу восени 2026 року.

Які сукні будуть модними восени 2026 року?

Вельветові сукні

Вельвет знову стає одним із матеріалів, які варто додати до осіннього гардероба. Сукні з цієї фактурної тканини легко вписати в сучасні образи завдяки лаконічному крою та актуальним поєднанням. Наприклад, вельветову сукню можна носити з балетками, створюючи жіночний і водночас невимушений образ, або ж з високими чоботами.

Вельветова сукня / Фото з сайту Next

Романтичні сукні з нотками бохо

Волани, мереживо, пишні рукави та інші романтичні деталі також не втрачають популярності. Такі сукні можуть нагадувати вбрання минулих епох, але вони доречно вписуються і в сучасному гардеробі.

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Сукня в стилі бохо / Фото з інстаграм-сторінки Boom Room

Вечірні сукні у природних відтінках

Чорна сукня традиційно залишається безпрограшним вибором для особливих подій. Водночас цього разу дизайнери радять придивитися до більш природної палітри – оливкових, охристих, сіро-бежевих і графітових відтінків. Особливо ефектно виглядають моделі з драпіруванням.

Вечірня сукня / Фото Anna Corry

Сукні-комбінації

Цього сезону вдалим вибором стануть саме сукні-комбінації з мереживними деталями. Вони додають образу жіночності та легкого вінтажного настрою. При цьому носити їх можна не лише як самостійне вбрання, а й поверх джинсів, штанів чи іншого одягу.

Образ із сукнею-комбінацією з мереживом / Фото з інстаграм-сторінки beckybonnie

Джинсові сукні

Темно-синій денім – ще один вдалий варіант для осіннього сезону. Джинсові сукні в такому відтінку поєднують практичність та елегантність і легко вписуються в різні стилі. Їх можна носити з базовими речами або додавати яскраві акценти – наприклад, червоне взуття чи інші цікаві аксесуари.

Джинсова сукня / Фото Princess Polly

Сукні в клітинку

Картаті сукні справді можуть нагадувати шкільну форму, але сучасні версії цього принта виглядають значно стриманіше. Особливо актуальними будуть моделі у спокійних кольорах і з не надто контрастною клітинкою.

Сукня в клітинку / Фото @di.tatievskaya

Водночас для стильного образу зовсім не обов'язково обирати незвичний фасон чи складний дизайн. Базові трикотажні сукні, стримані моделі на запах, сукні-футляри та сукні-сорочки нікуди не зникають цієї осені. Вони легко поєднуються з різним взуттям і верхнім одягом, тому підійдуть і для повсякденних, і для робочих образів.