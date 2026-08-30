На этот раз дизайнеры делают ставку на вельвет, деним, кружево и романтичные модели с элементами стиля бохо. Поэтому в преддверии нового сезона модное издание ELLE собрало подборку платьев, на которые стоит обратить внимание осенью 2026 года.

Какие платья будут в моде осенью 2026 года?

Вельветовые платья

Вельвет снова становится одним из материалов, которые стоит добавить в осенний гардероб. Платья из этой фактурной ткани легко вписываются в современные образы благодаря лаконичному крою и актуальным сочетаниям. Например, вельветовое платье можно носить с балетками, создавая женственный и в то же время непринужденный образ, или же с высокими сапогами.

Вельветовое платье / Фото с сайта Next

Романтические платья с нотками бохо

Воланы, кружева, пышные рукава и другие романтические детали также не теряют популярности. Такие платья могут напоминать наряды прошлых эпох, но они уместно вписываются и в современный гардероб.

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Платье в стиле бохо / Фото с страницы в инстаграме Boom Room

Вечерние платья в натуральных оттенках

Черное платье традиционно остается беспроигрышным выбором для особых событий. В то же время на этот раз дизайнеры советуют обратить внимание на более естественную палитру – оливковые, охристые, серо-бежевые и графитовые оттенки. Особенно эффектно выглядят модели с драпировкой.

Вечернее платье / Фото Anna Corry

Платья-комбинации

В этом сезоне удачным выбором станут именно платья-комбинации с кружевными деталями. Они придают образу женственности и легкого винтажного настроения. При этом носить их можно не только как самостоятельный наряд, но и поверх джинсов, брюк или другой одежды.

Образ с платьем-комбинацией с кружевом / Фото со страницы в инстаграме beckybonnie

Джинсовые платья

Темно-синий деним – еще один удачный вариант для осеннего сезона. Джинсовые платья такого оттенка сочетают в себе практичность и элегантность и легко вписываются в разные стили. Их можно носить с базовыми вещами или добавлять яркие акценты – например, красную обувь или другие интересные аксессуары.

Джинсовое платье / Фото Princess Polly

Платья в клетку

Платья в клетку действительно могут напоминать школьную форму, но современные версии этого принта выглядят гораздо сдержаннее. Особенно актуальными будут модели в спокойных цветах и с не слишком контрастной клеткой.

Платье в клетку / Фото @di.tatievskaya

В то же время для стильного образа вовсе не обязательно выбирать необычный фасон или сложный дизайн. Базовые трикотажные платья, сдержанные модели на запах, платья-футляры и платья-рубашки никуда не исчезают этой осенью. Они легко сочетаются с различной обувью и верхней одеждой, поэтому подойдут как для повседневных, так и для рабочих образов.