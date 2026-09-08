Именно в таком модном платье недавно появилась на публике Кейт Миддлтон. Об образе принцессы Уэльской написало издание The Daily Mail.

8 сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон отвезли своего старшего сына, принца Джорджа, на учебу в Итонский колледж. Для этого выхода принцесса Уэльская выбрала элегантное темно-зеленое платье-миди от Emilia Wickstead. Модель с длинными рукавами выполнена из шерстяного крепа и имеет структурированный квадратный вырез и пояс в тон. Кейт дополнила ее прозрачными чулками, шоколадно-коричневыми туфлями Gianvito Rossi и украшениями. В частности, она надела колье Laura Lombardi Portrait и серьги Cartier Trinity.

Отметим, что темно-зеленое платье Кейт – прекрасный пример того, как носить один из главных цветовых трендов осени. Особенно удачно подобные платья подходят женщинам, предпочитающим элегантный и сдержанный стиль. Миди-фасон с длинными рукавами будет уместен как в офисе, так и на деловой встрече, и на более торжественном мероприятии.

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