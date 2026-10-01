Осінній фаворит Кейт Міддлтон: принцеса показала пальто, яке не вийде з моди

Кейт Міддлтон вже на повну демонструє свої осінні образи, які ми вже можемо брати собі на озброєння. Нашу увагу привернуло вовняне пальто принцеси в елегантному та витонченому кольорі.

Поки погода балує нас теплими сонячними днями, у нас ще є час, щоб подбати про свій комфорт та стиль. Якщо ви якраз у пошуку теплого верхнього одягу на глибоку осінь, то зверніть увагу на модель пальта принцеси Уельської.

Нещодавно для візиту до волонтерської організації West Sussex Minibus герцогиня обрала пальто від Jigsaw елегантного відтінку. Взагалі Кейт зі своїми стилістами показала ідеальний приклад монохромного ділового стилю, обігравши стриману сіру палітру за допомогою різних текстур і глибоких акцентних деталей.

Кейт Міддлтон показала позачасове пальто: дивіться фото

Головною окрасою образу стало довге вовняне пальто класичного графітового кольору від бренду Jigsaw. Елегантний силует із широкими лацканами та масивними ґудзиками створює чітку вертикаль, візуально витягуючи фігуру та надаючи аутфіту особливої статності. Така модель пальта у цьому стриманому кольорі є вже класикою та не вийде з моди.

Під пальто Кейт одягла шовкову блузу Reiss ніжно-попелястого відтінку. Головна фішка блузи – комір у вигляді м'якого вузла. Вона додає суворому "чоловічому" крою пальта та штанів необхідної легкості.

Принцеса Уельська у сірому аутфіті: дивіться відео

Образ доповнюють класичні штани прямого крою середньої посадки зі стрілками у світло-сірому відтінку. Вони ідеально підібрані за довжиною та гармонійно поєднуються із загальною сірою гамою.

Щоб монохромний аутфіт не мав нудного вигляду, принцеса Уельська додала розкішний контраст за допомогою відтінку стиглої вишні. Вона обрала замшеві туфлі-човники на високій шпильці та невелику шкіряну сумочку у тон взуттю.

У даному випадку аксесуари у кольорі бургунді також можна замінити на сливовий, який цього сезону максимально актуальний.