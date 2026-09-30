Однотонна база: ось кольори, на які варто робити ставку жінкам 50+

Якщо ви вважаєте, що однотонні речі можуть бути нудними, то ви просто ще не дізналися, як їх можна класно поєднувати між собою. Насправді светри, сорочки, штани та костюми без строкатого принта, спокійних відтінків можуть стати класною основою для гардероба 50+.

Останнім часом вектор моди змістився саме в бік приємних однотонних кольорів в одязі. Це "осінні" відтінки, глибокі "дорогі" кольори та базова палітра. Блогерка, що веде свій сайт Сhic over 50 ділиться своїми спостереженнями та практичними порадами щодо цього.

Краса та практичність монохрому

Однотонні речі додають особливого шику та елегантності. До того ж це практичний вибір, особливо під час подорожей. Суцільні кольори легко комбінуються між собою, мають бездоганний вигляд у кадрі та дозволяють створити десятки різних аутфітів із мінімальної кількості елементів.

А головний секрет – вони візуально витягують силует. Без строкатого принту, який перехоплює увагу, лінія фігури має візуально стрункіший та витонченіший вигляд.



Які кольори носити жінками 50+ восени / Фото Сhic over 50

Гардероб, сповнений яскравих барв

Головний міф полягає в тому, що однотонний гардероб обмежується чорно-білою гамою або бежевими відтінками. Уявіть шафу, де зібрані насичені речі: глибокий червоний, ніжний рожевий, соковитий зелений, сонячний жовтий, синій, шоколадний і сніжно-білий.



Які кольори краще носити жінкам 50+ / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Однотонні речі відкривають величезний простір для стильних експериментів:

сміливий колор-блокінг – поєднання двох або трьох виразних суцільних кольорів в одному аутфіті;

вишуканий монохром – створення образу в різних відтінках єдиної колірної гами.



Монохромний осінній образ для жінок 50+ / Фото Сhic over 50

Це має ефектний та дорогий вигляд. Саме те, що потрібно самодостатнім жінкам за 50 років. Принти й візерунки не зникають повністю, але поступаються місцем гнучкості, простоті та універсальній лаконічності.

І радимо також вкладати гроші в речі, які є позачасовою класикою та допоможуть формувати різноманітні стильні образи.