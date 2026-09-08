Замість чергової ультрамодної новинки варто звернути увагу на речі, чий дизайн та функціональність перевірені десятиліттями, пише Vogue. Інвестиція у якісну базову капсулу – це не лише економічно вигідно у довгостроковій перспективі, а й екологічно відповідально. Ловіть 7 базових і завжди актуальних речей, які залишаться у вашому гардеробі практично назавжди.

Класичний тренчкот

Класичний двобортний тренч стриманого бежевого, пісочного чи чорного відтінку — незамінна річ для міжсезоння. Він має однаково вишуканий вигляд як із діловим костюмом чи вечірньою сукнею, так і з повсякденними джинсами та кросівками. Якісний водонепроникний матеріал та перевірений часом фасон роблять його покупкою, яка витримає будь-які примхи моди.



Бежевий тренч завжди в моді / фото з інстаграму

Ідеальна біла сорочка

Біла сорочка вільного або класичного крою (із якісної бавовни чи шовку) – це справжнє полотно для створення будь-якого аутфіту. Вона легко трансформується зі суворого офісного дрес-коду у розслаблений образ для вихідного дня, якщо просто закрутити рукави або розстебнути кілька верхніх ґудзиків. Ця річ додає свіжості будь-якому комплекту та ніколи не втрачає актуальності.



Біла сорочка зі світлими джинсами на осінь / фото з інстаграму

Структурований жакет

Якісно пошитий жакет із чіткою лінією плечей миттєво підтягує силует та надає зібраності навіть найпростішому образу. Обираючи модель із якісної вовни чи щільного матеріалу нейтрального кольору, ви отримуєте універсальний верхній одяг, який буде доречним як на ділових переговорах, так і на дружній зустрічі.



Оверсайз-жакет з джинсами на осінь / фото з інстаграму

Класична сумка з якісної екошкіри

Якісна сумка лаконічної форми без великої кількості яскравого декору – це головна інвестиція в щоденний комфорт. Універсальний фасон дозволяє поєднувати такий аксесуар із будь-якими стилями одягу протягом десятиліть.



Класична сумка без декору для базового гардероба / фото з інстаграму

Лаконічні лофери

Лофери з якісних матеріалів – це ідеальний баланс між строгістю та зручністю. Вони легко замінюють як підбори, так і спортивне взуття, додаючи будь-якому комплекту делікатного шику. Завдяки класичному силуету та довговічним матеріалам лофери не втрачають форми та залишаються базою щоосені та щовесни.



Класичні лофери на осінь / фото з інстаграму

Базова ювелірна прикраса

Лаконічні сережки-кільця, елегантний ланцюжок із підвіскою або годинник у традиційному дизайні – це ті деталі, які завершують будь-який аутфіт. На відміну від біжутерії, якісні ювелірні вироби з дорогоцінних металів не тьмяніють з часом і нерідко перетворюються на сімейні реліквії, що передаються у спадок.



Базові аксесуари на усі часи / фото з інстаграму

Елегантна сукня-сорочка

Сукня-сорочка поєднує в собі строгість класичної сорочки та жіночність сукні. Завдяки своєму крою вона пасує дівчатам із будь-яким типом фігури, дозволяючи підкреслити талію ременем або носити її розслаблено. Це універсальний елемент, який буде доречним у гардеробі в будь-яку пору року.



Біла сукня-сорочка з ремінцем / фото з інстаграму

Саме такого принципу – вибір базових позачасових речей – дотримуються француженки. Раніше стиліст Dior Розповів, з чого насправді складається знаменитий французький стиль.