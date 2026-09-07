Секрети цієї розслабленої вишуканості розкрив український стиліст Віктор Козак, який живе в Парижі та працює в одному з найвідоміших модних домів світу – Dior. На основі власних спостережень та досвіду у своєму TikTok він розвінчав популярні стереотипи та пояснив, що ж насправді ховається за поняттям "французький стиль".

Філософія французького шику: легкість без зусиль

За словами Віктора, у французькому стилі немає нічого складного, адже він будується на трьох китах: елегантності, комфорті та простоті. Головна естетика полягає у створенні враження, ніби жінка взагалі не намагалася вдягтися стильно. Вона просто накинула улюблений жакет, взула зручні підбори або улюблені джинси й вирушила підкорювати новий день.

Як одягаються француженки: дивіться фото

Також француженки володіють мистецтвом "навмисної недбалості". Легко закачані рукави, трохи розстебнута сорочка, вінтажні прикраси чи злегка потертий денім – саме такі дрібні деталі надають аутфіту особливого шарму.

Що таке французький стиль в одязі: дивіться відео

Базовий капсульний гардероб француженки

Основою гардероба француженок є якісні базові речі, які служать роками:

Одяг: елегантні жакети, класичні сорочки, спідниці правильного крою, якісні джинси та пальто. Француженки не бояться носити одну й ту саму річ роками, щоразу стилізуючи її по-новому.

Що таке французький стиль в одязі: дивіться фото

Колірна гама: переважає спокійна та стримана палітра – чорний, бежевий, молочний, сірий та коричневий. Для яскравого акценту часто додають насичений червоний колір, але завжди балансують його нейтральними відтінками.

Інвестиція в аксесуари: француженки воліють купувати простіші речі з бази, але витрачають більше грошей на коштовні ювелірні прикраси, якісне взуття та брендові сумки.

Що полюбляють носити француженки: дивіться фото

Відсутність стереотипів: справжній французький стиль – це зовсім не про берети чи тільняшки. Це передусім про легкість, любов до себе та власну зручність.

Якщо вам близька ця філософія невимушеної елегантності й ви бажаєте адаптувати її до власного осіннього гардероба, пропонуємо також дізнатися, що носити жінкам 45+ восени, щоб мати стильний та сучасний вигляд.