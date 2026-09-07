Секреты этой непринужденной утонченности раскрыл украинский стилист Виктор Козак, который живет в Париже и работает в одном из самых известных модных домов мира – Dior. Основываясь на собственных наблюдениях и опыте, он в своем TikTok развенчал популярные стереотипы и объяснил, что на самом деле скрывается за понятием "французский стиль".

Философия французского шика: непринужденная легкость

По словам Виктора, во французском стиле нет ничего сложного, ведь он строится на трех китах: элегантности, комфорте и простоте. Главная эстетика заключается в создании впечатления, будто женщина вообще не пыталась одеться стильно. Она просто накинула любимый жакет, надела удобные туфли на каблуке или любимые джинсы и отправилась покорять новый день.

Как одеваются француженки: смотрите фото

Кроме того, француженки владеют искусством "намеренной небрежности". Слегка закатанные рукава, немного расстегнутая рубашка, винтажные украшения или слегка потертый деним – именно такие мелкие детали придают наряду особого шарма.

Что такое французский стиль в одежде: смотрите видео

Базовый капсульный гардероб француженки

Основой гардероба француженок являются качественные базовые вещи, которые служат годами:

Одежда: элегантные жакеты, классические рубашки, юбки правильного кроя, качественные джинсы и пальто. Француженки не боятся носить одну и ту же вещь годами, каждый раз стилизуя ее по-новому.

Что такое французский стиль в одежде: смотрите фото

Цветовая гамма: преобладает спокойная и сдержанная палитра – черный, бежевый, молочный, серый и коричневый. Для яркого акцента часто добавляют насыщенный красный цвет, но всегда уравновешивают его нейтральными оттенками.

Инвестиции в аксессуары: француженки предпочитают покупать более простые базовые вещи, но тратят больше денег на дорогие ювелирные украшения, качественную обувь и брендовые сумки.

Что любят носить француженки: смотрите фото

Отсутствие стереотипов: настоящий французский стиль – это вовсе не береты или полосатые майки. Это прежде всего легкость, любовь к себе и собственное удобство.

Если вам близка эта философия непринужденной элегантности и вы хотите адаптировать ее к своему осеннему гардеробу, предлагаем также узнать, что носить женщинам 45+ осенью, чтобы выглядеть стильно и современно.