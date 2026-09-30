В последнее время вектор моды сместился именно в сторону приятных однотонных цветов в одежде. Это "осенние" оттенки, глубокие "дорогие" цвета и базовая палитра. Блогерка, которая ведет свой сайт Chic over 50, делится своими наблюдениями и практическими советами на этот счет.

Красота и практичность монохрома

Однотонные вещи придают особого шика и элегантности. К тому же это практичный выбор, особенно во время путешествий. Однотонные цвета легко сочетаются между собой, безупречно смотрятся в кадре и позволяют создать десятки различных нарядов из минимального количества элементов.

А главный секрет – они визуально вытягивают силуэт. Без пестрого принта, отвлекающего внимание, линия фигуры выглядит визуально стройнее и изящнее.



Какие цвета носить женщинам 50+ осенью / Фото Chic over 50

Гардероб, наполненный яркими красками

Главный миф заключается в том, что однотонный гардероб ограничивается черно-белой гаммой или бежевыми оттенками. Представьте себе шкаф, в котором собраны насыщенные оттенки: глубокий красный, нежный розовый, сочный зеленый, солнечный желтый, синий, шоколадный и снежно-белый.



Какие цвета лучше носить женщинам 50+ / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Однотонные вещи открывают огромное пространство для стильных экспериментов:

смелый колор-блокинг – сочетание двух или трех выразительных однотонных цветов в одном наряде;

изысканный монохром – создание образа в различных оттенках единой цветовой гаммы.



Монохромный осенний образ для женщин 50+ / Фото Сhic over 50

Это выглядит эффектно и дорого. Именно то, что нужно самодостаточным женщинам за 50 лет. Принты и узоры не исчезают полностью, но уступают место гибкости, простоте и универсальной лаконичности.

И мы также советуем вкладывать деньги в вещи, которые являются вневременной классикой, и помогут формировать разнообразные стильные образы.