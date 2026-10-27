6 кольорів, які матимуть застарілий вигляд узимку 2026: які відтінки обрати замість них

Новий сезон – гарна нагода переглянути свій гардероб і подумати, чим доповнити його взимку. Ідеться не лише про теплі речі, а й про кольори, які допоможуть урізноманітнити звичні образи. Для цього не обов'язково купувати яскраве пальто чи светр – іноді достатньо додати до вбрання кольоровий шарф, сумку або навіть шкарпетки.

Модне видання Who What Wear розпитало своїх редакторок, які кольори вони планують носити взимку 2026 року, а від яких хочуть тимчасово відмовитися. У їхніх думках немає одностайності: те, що одна авторка вважає надто яскравим або вже звичним, інша називає своїм фаворитом сезону. Тож редакторки поділилися власними варіантами кольорів, які можна спробувати замість тих, що вже набридли.

Водночас не варто сприймати ці рекомендації як суворі модні правила. У кожного є улюблені відтінки, тому найкраще орієнтуватися на власний смак і те, в чому ви почуваєтеся комфортно. А думки редакторок можна використати як джерело натхнення, щоб знайти нові поєднання для зимового гардероба.

Сланцево-сірий замість бірюзово-зеленого

Улітку бірюзово-зелені відтінки були особливо популярними, але взимку одна з редакторок Who What Wear радить звернути увагу на сланцево-сірий. Це стриманий холодний відтінок, який нагадує колір природного каменю.

Його перевага – універсальність. Сірий светр, штани, пальто чи шарф легко поєднати з чорним, білим, бежевим і коричневим одягом. Водночас цей колір має глибокий відтінок і допомагає створити стриманий, але стильний образ.

Костюм у темно-сірому кольорі / Фото з інстаграм-сторінки maaii_storeee

Гарбузовий замість бордового

Бордовий колір уже не перший сезон залишається популярним у гардеробах модниць. Однак одна з авторок видання хоче замінити його на гарбузовий – насичений помаранчевий відтінок, який додасть образам яскравості. Він добре поєднується з коричневим, темно-синім і кремовим, тому стане в пригоді тим, хто хоче урізноманітнити зимові образи.

Look зі светром гарбузового кольору / Фото з інстаграм-сторінки cristinalortiz

Королівський фіолетовий замість помаранчевого

Водночас помаранчевий до вподоби не всім редакторкам. Інша авторка Who What Wear, навпаки, планує відмовитися від цього кольору на користь королівського фіолетового. Це насичений відтінок, який одразу привертає увагу й може стати головним акцентом образу.

Образ із фіолетовим светром / Фото з інстаграм-сторінки beckybonnie

Колір еспресо замість сливового

Тим, хто не любить яскравих кольорів, можна придивитися до глибокого коричневого відтінку еспресо. Саме його одна з редакторок обирає замість сливового, який належить до фіолетової гами.

Коричневий светр, пальто або штани легко вписати в повсякденний гардероб. Цей відтінок поєднується з чорним, молочним, бежевим і навіть блакитним. А якщо хочеться створити образ в одній кольоровій гамі, можна комбінувати кілька відтінків коричневого – від світлого карамельного до темного шоколадного.

Колір морського скла замість червоного

Вишнево-червоний колір уже кілька років залишається помітним трендом, але для прихильниць мінімалізму він може здаватися надто яскравим. Тому одна з редакторок радить звернути увагу на колір морського скла – м'який, приглушений зелено-блакитний відтінок. Це вдалий варіант для тих, хто хоче додати кольору до зимових образів, але не готовий до насичених відтінків.

Светр кольору морського скла / Фото з інстаграм-сторінки kolibri.by_johanna

Опівнічно-синій замість чорного

Чорний колір залишається поза часом, однак навіть прихильницям класики іноді хочеться змін. Одна з редакторок Who What Wear зізнається, що втомилася від повністю чорних образів, тому взимку планує частіше носити опівнічно-синій – глибокий темно-синій відтінок. Він допоможе освіжити звичні поєднання без кардинальних змін.

Образ із темно-синім светром / Фото з інстаграм-сторінки mariellelindahl

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