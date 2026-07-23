Це класичне взуття стало головним трендом 2026: з чим його поєднувати, щоб мати дорогий вигляд

Мода вкотре доводить: справді вдалі речі не зникають назавжди. Цього сезону дизайнери та модні інфлюенсери знову повернули до трендів взуття, яке ще донедавна асоціювалося винятково з класичним гардеробом.

Мова йде про лофери, які вже давно перестали бути взуттям лише для офісу чи шкільної форми. У 2026 році вони знову стали одним із найпомітніших трендів, пише Vogue MX, а особливо актуальними вважаються моделі коричневого кольору. Саме вони придають образу дорогого вигляду.

Це взуття цілком може доповнити будь-який базовий гардероб на літо, осінь чи на весну. Вони легко поєднуються з речами різних стилів та допомагають створити образ, який має елегантний і водночас невимушений вигляд.

З чим носити коричневі лофери у 2026 році

Естетика нульових продовжує впливати на сучасну моду. Топи без бретелей чи з ледь помітними, які колись були невіддільною частиною гардероба Брітні Спірс та інших попзірок того часу, знову повернулися в тренди. У парі з джинсами-кльош коричневі лофери створюють стильний образ із легким настроєм ностальгії.



Образ з коричневими лоферами та джинсами / фото з інстаграму

Якщо хочеться максимально комфортного образу на кожен день, то варто поєднати лофери із широкими джинсами чи штанами та вільною футболкою чи сорочкою. Светр на плечах чи в'язана жилетка стануть додатковим акцентом на прохолодний день.



Коричневі лофери зі штанами та сорочкою / фото з інстаграму

Коричневі лофери – ідеальні друзі картатих речей. Це може бути спідниця чи сукня у клітинку або легкий плащ чи пальто. Вже зараз можна продумувати стильні образи на осінь, яка вже незабаром повернеться до нашого життя.



Коричневі лофери з картатим пальтом / фото з інстаграму

Образи з будь-якими джинсами залишаються серед універсальних рішень на будь-який сезон. Щоб вони не здавалися занадто одноманітними, достатньо додати коричневі акценти. Лофери, ремінь і сумка в одному відтінку зроблять комплект більш глибоким і завершеним.



Коричневі лофери зі світлими джинсами та бежевою сумкою / фото з інстаграму

Препі-естетика залишається одним із найпомітніших модних напрямів. Елегантна коричнева спідниця, класична сорочка, жакет чи плащ і неодмінно стильні окуляри – поєднання, яке вже давно обрали для себе світові зірки.



Стильний образ зі спідницею та коричневими лоферами / фото з інстаграму

Дуже класна ідея поєднувати короткі штани чи джинси з лоферами, додаючи фактурні шкарпетки. Це можуть бути білі об'ємні шкарпетки чи просто кольорові. Образ з цим акцентом стає затишним та цікавим.



Коричневі лофери з білими шкарпетками / фото з інстаграму

В моду також повернулися штани-капрі, які вже підкорили світовий подіум.