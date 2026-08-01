Крістен Стюарт вийшла в ультракоротких шортах на червоний хідник: класний хід стилізації

Стиль, який не зникає з червоних доріжок, знову повертається у центр уваги. Один сміливий вихід зірки довів, що коротка довжина може працювати у вечірньому образі. Додайте до цього впізнавані аксесуари і настрій комплекту заграє новими фарбами.

Як повідомляє Page Six, на лос-анджелеській прем’єрі акторка Крістен Стюарт з’явилася в образі, який одразу привернув увагу фотографів. Акторка знову обрала короткі шорти, доповнивши їх подовженим блейзером.

Такий стиль давно став для неї впізнаваним: Стюарт не вперше виходить у мікрошортах на публічні події й щоразу подає їх по-новому. Цього разу образ мав розслаблений, але водночас достатньо зібраний як для червоної доріжки вигляд.

Як Крістен Стюарт поєднала денім і вечірній формат

У центрі образу опинилися короткі шорти з деніму, які акторка поєднала з класичним подовженим жакетом. Контраст між повсякденними речами й більш офіційним силуетом створив той самий ефект, за яким стиль Стюарт і впізнають.

Крістен Стюарт у коротких шортах на червоному хіднику: дивіться відео

Додаткової невимушеності комплекту додали кросівки та високі шкарпетки, які пом’якшили вечірній настрій виходу. З аксесуарів – темні окуляри, які підкреслили форму обличчя зірки. Саме такі деталі й роблять образи акторки близькими до вуличної моди, навіть коли йдеться про прем’єру.

Крістен Стюарт у довгому чорному жакеті та коротких шортах: дивіться фото

Зірка "Сутінок" уже не раз виходила на публіку в коротких шортах, перетворюючи цей елемент гардероба на частину свого фірмового стилю. Подібні появи лише підкреслюють, що для неї мікрошорти давно стали не випадковою деталлю, а продуманим модним прийомом.

Крістен Стюарт у коротких чорних шортах на Оскарі: дивіться фото

Якщо ви також обожнюєте шорти, то вам обов'язково треба придбати одну-дві-три пари з цих наймодніших шортів.