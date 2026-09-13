Як стильно носити літню сукню восени й не мерзнути: 4 головні правила від стилістки

З приходом перших осінніх днів так не хочеться розлучатися з улюбленими легкими сукнями, які дарували відчуття свободи й краси влітку. І хороша новина в тому, що робити цього не потрібно — ваше улюблене вбрання може легко стати частиною затишних осінніх аутфітів.

Персональна стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася практичними лайфхаками, як адаптувати літню сукню до прохолодного сезону без ризику для здоров’я та стилю. Експертка переконана, що речі мають працювати на гардероб у реальному житті з реальними умовами.

Як носити літню сукню восени: поради стилістки

Щоб образ мав гармонійний вигляд, а ви почувалися комфортно, Олена Шевченко радить дотримуватися кількох базових правил:

Звертайте увагу на щільність тканини. Не всі літні речі підходять для міжсезоння. Тонкий батист чи ситець краще заховати, а от бавовна високої щільності, віскоза чи модал чудово підійдуть. Вони тримають форму і не дозволяють нижньому шару або швам білизни проступати крізь тканину.

Утеплюйтеся зсередини. Замість того щоб вдягати купу об'ємного одягу зверху, зробіть тонкий внутрішній шар.

Одягайте під низ тонкий мереживний лонгслів, напівпрозору сітку або гладке боді з довгим рукавом,

– радить стилістка.

Слідкуйте за лінією взуття. Найчастіша візуальна помилка, каже Олена, це коли край чобота перерізає ногу під подолом. Краще, коли халява повністю заходить під край сукні, утворюючи суцільну струнку лінію без заломів.

Додавайте структури зверху. Легкість сукні варто збалансувати цупким верхнім шаром із чіткими лініями плеча. Для цього підійде вовняний оверсайз-жакет, шкіряна косуха чи класичне пальто.

З чим носити літню сукню восени: дивіться відео

Ще поради світових стилістів: з чим комбінувати літню сукню

Світові модні експерти пропонують ще кілька безпрограшних поєднань для стильного міжсезоння:

із затишним светром поверх: одягніть об'ємний трикотажний джемпер поверх сукні міді, підкресливши талію ременем – це створить ілюзію стильної спідниці;

з джинсами чи штанами: сміливий тренд на шарування дозволяє носити сукню-сорочку розстібнутою поверх базових джинсів та топа;

із козаками та замшевими деталями: кантрі-естетика досі в тренді, тож комбінація легкої сукні з грубими замшевими чоботами завжди виглядає виграшно.



З чим носити літню сукню у квіти восени / Фото з Pinterest



Літня сукня зі светром на осінь / Фото з Pinterest



З чим поєднувати літню сукню восени / Фото з Pinterest

Літня сукня – це лише частина осінніх експериментів. Якщо хочете дізнатися більше про інші універсальні речі, то ловіть нашу статтю про літній гардероб, який можна адаптувати до осені.