Персональная стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась практическими лайфхаками о том, как адаптировать летнее платье к прохладному сезону без ущерба для здоровья и стиля. Экспертка убеждена, что вещи должны подходить для гардероба в реальной жизни с реальными условиями.

Как носить летнее платье осенью: советы стилистки

Чтобы образ выглядел гармонично, а вы чувствовали себя комфортно, Елена Шевченко советует придерживаться нескольких базовых правил:

  • Обращайте внимание на плотность ткани. Не все летние вещи подходят для межсезонья. Тонкий батист или ситец лучше убрать в шкаф, а вот хлопок высокой плотности, вискоза или модал подойдут отлично. Они держат форму и не позволяют нижнему слою или швам нижнего белья проступать сквозь ткань.

  • Утепляйтесь изнутри. Вместо того чтобы надевать кучу объемной одежды сверху, создайте тонкий внутренний слой.

Надевайте под низ тонкий кружевной лонгслив, полупрозрачную сетку или гладкое боди с длинным рукавом,
– советует стилистка.

  • Следите за линией обуви. Самая частая визуальная ошибка, говорит Елена, – это когда край сапога пересекает ногу под подолом. Лучше, когда голенище полностью заходит под край платья, образуя сплошную стройную линию без заломов.

  • Добавляйте структуру сверху. Легкость платья стоит сбалансировать плотным верхним слоем с четкими линиями плеч. Для этого подойдет шерстяной оверсайз-жакет, кожаная косуха или классическое пальто.

С чем носить летнее платье осенью: смотрите видео

Еще советы мировых стилистов: с чем сочетать летнее платье

Мировые модные эксперты предлагают что-то еще беспроигрышное для стильного межсезонья:

  • с уютным свитером поверх: наденьте объемный трикотажный джемпер поверх платья миди, подчеркнув талию ремнем – это создаст иллюзию стильной юбки;

  • с джинсами или штанами: смелый тренд на многослойность позволяет носить платье-рубашку расстегнутым поверх базовых джинсов и топа;

  • с козаками и замшевыми деталями: кантри-эстетика по-прежнему в тренде, поэтому сочетание легкого платья с грубыми замшевыми сапогами всегда выглядит выигрышно.


С чем носить летнее платье в цветок осенью / Фото с Pinterest


Летнее платье со свитером на осень / Фото с Pinterest


С чем сочетать летнее платье осенью / Фото с Pinterest

Летнее платье – это лишь часть осенних экспериментов. Если хотите узнать больше о других универсальных вещах, то читайте нашу статью о летнем гардеробе, который можно адаптировать к осени.