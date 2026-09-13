Персональная стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась практическими лайфхаками о том, как адаптировать летнее платье к прохладному сезону без ущерба для здоровья и стиля. Экспертка убеждена, что вещи должны подходить для гардероба в реальной жизни с реальными условиями.

Как носить летнее платье осенью: советы стилистки

Чтобы образ выглядел гармонично, а вы чувствовали себя комфортно, Елена Шевченко советует придерживаться нескольких базовых правил:

Обращайте внимание на плотность ткани. Не все летние вещи подходят для межсезонья. Тонкий батист или ситец лучше убрать в шкаф, а вот хлопок высокой плотности, вискоза или модал подойдут отлично. Они держат форму и не позволяют нижнему слою или швам нижнего белья проступать сквозь ткань.

Утепляйтесь изнутри. Вместо того чтобы надевать кучу объемной одежды сверху, создайте тонкий внутренний слой.

Надевайте под низ тонкий кружевной лонгслив, полупрозрачную сетку или гладкое боди с длинным рукавом,

– советует стилистка.

Следите за линией обуви. Самая частая визуальная ошибка, говорит Елена, – это когда край сапога пересекает ногу под подолом. Лучше, когда голенище полностью заходит под край платья, образуя сплошную стройную линию без заломов.

Добавляйте структуру сверху. Легкость платья стоит сбалансировать плотным верхним слоем с четкими линиями плеч. Для этого подойдет шерстяной оверсайз-жакет, кожаная косуха или классическое пальто.

С чем носить летнее платье осенью: смотрите видео

Еще советы мировых стилистов: с чем сочетать летнее платье

Мировые модные эксперты предлагают что-то еще беспроигрышное для стильного межсезонья:

с уютным свитером поверх: наденьте объемный трикотажный джемпер поверх платья миди, подчеркнув талию ремнем – это создаст иллюзию стильной юбки;

с джинсами или штанами: смелый тренд на многослойность позволяет носить платье-рубашку расстегнутым поверх базовых джинсов и топа;

с козаками и замшевыми деталями: кантри-эстетика по-прежнему в тренде, поэтому сочетание легкого платья с грубыми замшевыми сапогами всегда выглядит выигрышно.



С чем носить летнее платье в цветок осенью / Фото с Pinterest



Летнее платье со свитером на осень / Фото с Pinterest



С чем сочетать летнее платье осенью / Фото с Pinterest

Летнее платье – это лишь часть осенних экспериментов. Если хотите узнать больше о других универсальных вещах, то читайте нашу статью о летнем гардеробе, который можно адаптировать к осени.