Мейкап для жінок за 30: хитрощі, які змінять щоденний макіяж та повернуть сяйво шкірі

З віком наш підхід до краси неминуче змінюється. Те, що бездоганно працювало у 20 років, у 30+ може створювати зовсім інший ефект. Шкіра вимагає більше зволоження, а важкі текстури все частіше підкреслюють найменші заломи та втрату тонусу.

Проте це зовсім не привід відмовлятися від косметики – достатньо лише дещо скоригувати свої щоденні техніки. Як зазначає б’юті-редакторка Cosmopolitan Кара Макґрат, зрілий макіяж має базуватися на легких формулах і правильній підготовці обличчя. Вона виділяє кілька ключових правил, які допоможуть повернути шкірі свіжість і сяйво. Макіяж для жінок за 30: головні правила Зволоження – це основа. Макіяж ляже пластівцями на суху шкіру, тому за 5 – 10 хвилин до нанесення тону обов'язково використайте зволожувальний крем із SPF.

Відмова від щільних тональних засобів. Надавайте перевагу легким CC-кремам чи праймерам, що сяють, з легким відтінком. Вони не забиваються в дрібні зморшки й дозволяють власній шкірі дихати.

Техніка "ґрунтування" пензля. Спочатку витисніть продукт на тильну сторону долоні, рівномірно наберіть його на ворс і лише потім розтушовуйте по обличчю. Це гарантує найтонший, практично невидимий шар.

Як правильно робити макіяж у 30+ / Фото Freepik Нашарування рум'ян. Щоб рум'янець тримався весь день, використовуйте спочатку кремовий продукт, а зверху злегка дублюйте його пудровим схожого відтінку.

М'який розтушований контур очей. Замість чітких графічних стрілок обирайте коричневий олівець із легким шимером – розтушуйте його пальцем або пензлем уздовж лінії росту вій.

Практичні текстури для губ. Чіткі темні помади потребують постійного контролю, тому для щоденних образів краще обирати кремові помади-бальзами з розмитим контуром у тон ваших природних губ.

Яку помаду вибирати дівчатам за 30 / Фото з Freepik Спрей замість пудри. Відмовтеся від рясного припудрювання, особливо під очима, де воно миттєво підкреслює текстуру шкіри. А от якісний фіксувальний спрей дійсно збереже макіяж свіжим протягом дня. Дівчатам 30+ також ідеально пасуватиме макіяж clean girl, який повернули в моду зірки фільму "Одіссея".