Манікюр у горошок знову в тренді: 7 стильних ідей, які варто спробувати

Принт у горошок знову повернувся в моду. Цього разу він з'явився не лише на одязі, а й серед трендів нейл-арту. У новому сезоні майстри експериментують із розміром, кольором і розташуванням крапочок, створюючи як лаконічні дизайни, так і більш помітні варіанти.

Горошок також легко поєднувати з іншими актуальними трендами – від ефекту glazed donut до французького манікюру. Тож ELLE зібрало 7 ідей манікюру в горошок, які можна спробувати вже зараз.

Горошок з ефектом glazed donut

Популярний манікюр із блискучим ефектом glazed donut дістався і до горошку. У цьому варіанті крапочки наносять на сяйну основу, завдяки чому дизайн виглядає одночасно ніжно та стильно.

Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Bara Hoyle

Мікрокрапочки

Якщо не хочеться надто помітного дизайну, варто звернути увагу на маленькі білі крапочки. Їх наносять на хромовану основу, що додає класичному манікюру з легким блиском цікавої деталі.

Манікюр з мікрокрапочками / Фото з інстаграм-сторінки Molly Qureshi

Монохромний горошок

Чорно-біле поєднання – безпрограшний варіант для тих, хто любить контрастні дизайни. Можна зробити нігті на одній руці білими з чорними крапочками, а на іншій – чорними з білими.

Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Shelley Graham

Французький манікюр із крапочками

Горошок можна додати й до класичного френча. Для цього достатньо прикрасити крапочками кінчики нігтів. Такий варіант виглядає стримано, але водночас робить звичний французький манікюр цікавішим.

Французький манікюр із крапочками / Фото з інстаграм-сторінки @c_flower

Горошок у стилі "тихої розкоші"

Любителькам мінімалізму підійде ніжний дизайн із майже непомітними крапочками. Для основи можна обрати молочний або напівпрозорий відтінок, а сам горошок зробити дуже дрібним.

Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Fi Ellen

Кобальтово-синій

Якщо хочеться додати кольору, спробуйте горошок у кобальтово-синьому відтінку, який є особливо популярним цього сезону. Його можна використати як яскравий акцент у манікюрі: наприклад, нанести кілька синіх крапочок на нейтральну основу.

Манікюр в крапочки / Фото з інстаграм-сторінки JULY NINETY

Класичний горошок

Якщо хочеться перевіреного варіанту, обирайте класичний горошок. Молочна основа та крапочки молочно-білого відтінку створять ніжний дизайн, який легко вписати у повсякденний образ.

Манікюр в горошок / Фото з інстаграм-сторінки Millie Flemming

До речі, раніше ми розповідали про ідеї французького манікюру з 80-х, які підривають тренди осені 2026.