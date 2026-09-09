Манікюр у горошок знову в тренді: 7 стильних ідей, які варто спробувати
Принт у горошок знову повернувся в моду. Цього разу він з'явився не лише на одязі, а й серед трендів нейл-арту. У новому сезоні майстри експериментують із розміром, кольором і розташуванням крапочок, створюючи як лаконічні дизайни, так і більш помітні варіанти.
Горошок також легко поєднувати з іншими актуальними трендами – від ефекту glazed donut до французького манікюру. Тож ELLE зібрало 7 ідей манікюру в горошок, які можна спробувати вже зараз.
Горошок з ефектом glazed donut
Популярний манікюр із блискучим ефектом glazed donut дістався і до горошку. У цьому варіанті крапочки наносять на сяйну основу, завдяки чому дизайн виглядає одночасно ніжно та стильно.
Мікрокрапочки
Якщо не хочеться надто помітного дизайну, варто звернути увагу на маленькі білі крапочки. Їх наносять на хромовану основу, що додає класичному манікюру з легким блиском цікавої деталі.
Монохромний горошок
Чорно-біле поєднання – безпрограшний варіант для тих, хто любить контрастні дизайни. Можна зробити нігті на одній руці білими з чорними крапочками, а на іншій – чорними з білими.
Французький манікюр із крапочками
Горошок можна додати й до класичного френча. Для цього достатньо прикрасити крапочками кінчики нігтів. Такий варіант виглядає стримано, але водночас робить звичний французький манікюр цікавішим.
Горошок у стилі "тихої розкоші"
Любителькам мінімалізму підійде ніжний дизайн із майже непомітними крапочками. Для основи можна обрати молочний або напівпрозорий відтінок, а сам горошок зробити дуже дрібним.
Кобальтово-синій
Якщо хочеться додати кольору, спробуйте горошок у кобальтово-синьому відтінку, який є особливо популярним цього сезону. Його можна використати як яскравий акцент у манікюрі: наприклад, нанести кілька синіх крапочок на нейтральну основу.
Класичний горошок
Якщо хочеться перевіреного варіанту, обирайте класичний горошок. Молочна основа та крапочки молочно-білого відтінку створять ніжний дизайн, який легко вписати у повсякденний образ.
До речі, раніше ми розповідали про ідеї французького манікюру з 80-х, які підривають тренди осені 2026.