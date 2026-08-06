Головний провокатор літа: усі божеволіють від манікюру з сардинами

Морська тематика стабільно повертається в нейл-арт щоліта, проте щораз постає у свіжій інтерпретації. Якщо минулими сезонами дівчата обирали лаконічні черепашки, морські хвилі, мушлі або дрібних мінімалістичних рибок на прозорій базі, то зараз соцмережі підкорює сміливіший та екстравагантніший тренд – sardine nails.

Все почалося із загального захоплення естетикою консервованої риби: від декору для дому та принтів на сумках до взуття в рибальському стилі. Тренд на рибні консерви та середземноморський відпочинок виявився настільки потужним, що за даними б'юті-платформ пошукові запити на манікюр із сардинами зросли більш ніж на 140%.



Манікюр із сардинами / фото з інстаграму

Дехто цей дизайн навіть став називати головним провокатором літа. Дівчата зізнаються: навіть якщо літо минає в офісі, а не на Лазуровому узбережжі чи в Італії, такий дизайн дарує омріяне відчуття середземноморського курорту.



Манікюр з об'ємною сардиною / фото з інстаграму

Головна фішка нинішнього дизайну – смілива деталізація. Сардину малюють буквально на весь довгий ніготь, ретельно передаючи текстуру луски, сріблясто-блакитні переливи та впізнавану силуетну форму риби. Для відтворення графітового сяйва майстри використовують сріблясті хром-втирки, дзеркальні пігменти, магнітні лаки з ефектом "котячого ока", а також прозорий 3D-гель і дрібні перлини, які створюють ілюзію об’єму та морської піни. Менш сміливі модниці обирають лаконічний малюнок невеличкої рибки на кожен ніготь чи лише на кілька.



Манікюр з устрицями та сардинами / фото з інстаграму

Б’юті-експерти пропонують кілька варіантів стилізації цього мікротренду. Найпопулярніший – це мінімалістична молочна або прозора база з лаконічними сріблястими рибками, які можна доповнити крихітними малюнками оливок, лимонів чи соковитих томатів у дусі італійських кафе. Для сміливіших підійде барвистий мікс-енд-матч із різноколірними рибками на кожному пальці або стилізація під португальську кераміку азулежу.



Яскравий манікюр з консервованими рибами / фото з інстаграму



Манікюр з сардинами та оливками / фото з інстаграму

Щоб манікюр виглядав естетично, майстри радять робити акцент лише на одному-двох нігтях, залишаючи решту пальців нейтральними.

Орієнтуйтеся на наймодніші кольори серпня, щоб створити стильний та модний манікюр.