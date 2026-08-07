Манікюр Evil Eye повернувся і це те, що вам потрібно

Якщо колежанка на роботі надто уважно роздивлялася ваш новий манікюр, а ввечері раптово зламався ніготь – здається, час вжити радикальних заходів. Звісно, ми не закликаємо палити полин чи вірити в інші забобони, але трохи стильного захисту від негативу ще нікому не завадило. Б'юті-світ знайшов ідеальну відповідь усім заздрісникам – грайливий та дуже трендовий манікюр у стилі Evil Eye.

Нейл-дизайн із зображенням синього ока-талісмана (відомого також як "Назар" або традиційний оберіг від зурочення) вже давно вийшов за межі сувенірних крамниць і міцно закріпився на нігтях світових модниць.



Манікюр Evil Eye на світлій основі / фото з інстаграму

Фішка цього манікюру – у балансі між містичним символізмом та сучасним мінімалізмом. Найчастіше за основу обирають ніжне покриття, напівпрозору молочну базу або класичний нюд, на якому синій символ має особливо виразний та акуратний вигляд.



Модний манікюр з амулетом у вигляді ока / фото з інстаграму

Щоб манікюр здавався дійсно дорогим та вишуканим, майстри радять комбінувати його з іншими популярними техніками. Наприклад, неймовірно стильний вигляд має класичний або кольоровий френч, виконаний у глибокому волошковому чи кобальтовому відтінку. На одному або двох акцентних нігтях можна намалювати те саме "магічне" око, доповнивши його тонкими золотими променями, зорями або дрібними стразами. Золоті елементи додають дизайну сяйва та перетворюють його на справжню ювелірну прикрасу.



Манікюр з очима та стразами / фото з інстаграму



Манікюр з захисним оком та золотими зміями / фото з інстаграму

Щодо колірної гами, то класикою залишається поєднання яскраво-синього, білого, чорного та золотого кольорів. Проте сучасні тенденції дозволяють експериментувати: відтінки синього можна замінити на глибокий смарагдовий чи навіть ніжний пастельний френч.



Фіолетовий френч з малюнком у вигляді ока / фото з інстаграму

Головне правило – не перевантажувати всі пальці малюнками, а залишити простір для елегантності. Такий захисний нейл-арт однаково гарно пасує як до коротких нігтів, так і до мигдалеподібної форми, додаючи будь-якому образу дрібку загадковості.



Лаконічний блакитний манікюр / фото з інстаграму

Цього року неординарні дизайни манікюру отримали найвищий бал від модниць. Ось ще один нестандартний манікюр, який завірусився в мережі.