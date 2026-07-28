Марго Роббі повернула у моду сміливий стиль: ефектний вихід зірки у Парижі

Акторка Марго Роббі під час прогулянки французькою столицею довела, що цей сміливий стиль в одязі досі заслуговує на увагу. Вона подала його настільки стильно, що це стало сигналом для всіх модниць знову повернутися до нього.

Зірка "Барбі" з'явилася на публіці в образі у білизняному стилі, пише Marie Claire. Вона також додала до цього луку позачасове взуття, яке цього року знову набирає обертів популярності.

Модний вихід Марго Роббі був присвячений бренду Dôen, який також полюбляє співачка Тейлор Свіфт. Марго обрала ніжний масляно-жовтий комплект цього бренду. Модель складається з шовкового топа Loure з мереживом за 280 доларів та мініспідниці Giulietta вартістю 300 доларів.

Марго Роббі в комплекті у білизняному стилі: дивіться фото

Особливу увагу в образі привертає взуття. Марго віддала перевагу чорним балеткам Elastic Ballet Slipper від бренду The Row, які ідеально вписуються в популярний тренд гібридних Мері Джейн. Попри те, що ця модель ціною 820 доларів зараз повністю розпродана, шанувальники бренду масово записуються у списки очікування.

Свій вихід акторка доповнила аксесуарами від Chanel: сонцезахисними окулярами котяче око з перламутровим оздобленням та чорною шкіряною сумкою Small Shopping Bag із колекції весна-літо 2026 за 7 тисяч доларів. Завершальним штрихом лаконічного образу став чорний капелюшок, який допоміг зірці залишатися непомітною для папараці. Хоча ні! Вони її таки спіймали.

Впевнені, що вам захочеться повторити образ Марго Роббі, тому ці поради щодо одягу з шовку та мереживом будуть доречні.