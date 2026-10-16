Альтернатива бежевій класиці: Маріон Котіяр показала розкішний тренч із цікавим декором

Французький стиль славиться умінням перетворювати звичну класику на неповторний взірець невимушеного шику. Справжні парижанки завжди знають, як за допомогою однієї несподіваної деталі надати образу особливого магнетизму.

Французька кінодіва Маріон Котіяр укотре показала взірець витонченого смаку на фотоколі фільму Karma, який відбувся в паризькому кінотеатрі Pathé Palace. Разом зі своїм стилістом Еліотом Бліссом зірка зробила ставку на образ, що миттєво прикував погляди поціновувачів моди.

Замість звичного бежевого чи коричневого плаща акторка обрала чорний атласний тренч від французького бренду Chanel. Головною родзинкою вбрання стали делікатні зелені та сріблясті розсипи блискучого декору на тканині, а також фірмові ґудзики з монограмою бренду.



Маріон Котіяр у чорному тренчі та туфлях-човниках / Getty Images

Завдяки акцентному поясу, вільним рукавам та елегантній довжині до коліна Маріон стилізувала цей тренч як самостійну вишукану сукню. Образ гармонійно завершили класичні чорні туфлі-човники Chanel.

Секрет цього аутфіту – у вдалій грі матеріалів і деталей. Глянцевий блиск атласу та мерехтіння вишивки трансформують звичний верхній одяг у повноцінний вечірній ансамбль. Такий прийом допомагає створити жіночний силует без візуального перевантаження. Крім того, лаконічний крій дає змогу виділити талію та підкреслити ноги.



Атласний тренч Chanel з кристалами / Getty Images

3 стильні поради: як адаптувати такий тренч у свій гардероб

Носіть як сукню на особливі події. Застебніть плащ на всі ґудзики, підв'яжіть талію та доповніть образ туфлями на підборах або елегантними ботильйонами. Поєднуйте з базовим денімом. Носіть акцентний тренч розстебнутим поверх білої футболки та улюблених прямих джинсів для створення невимушеного шику. Підкреслюйте фактуру плаща. Одягайте такий плащ поверх мінімалістичної шовкової сукні в білизняному стилі для вечері.

Не тільки тренчем єдиним наповнений світ моди. Цього року стилісти та дизайнери пропонують нам кілька цікавих варіантів верхнього одягу на осінь.