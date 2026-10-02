Просто та елегантно: копіюємо осінній образ Меган Маркл у стилі "тиха розкіш"

Меган Маркл знову доводить, що справжня розкіш ховається у простоті та продуманих деталях. Герцогиня Сассекська показала затишний і водночас вишуканий осінній аутфіт у концепції "тиха розкіш".

Основою її аутфіту став лаконічний молочно-білий трикотажний джемпер із круглим вирізом та манжетами. Меган поєднала його з шовковою спідницею міді глибокого оливкового відтінку. Гра фактур – теплої трикотажної тканини та благородного струменистого шовку – створює той самий ефект легкої елегантності, коли образ має дорогий вигляд без зайвих зусиль.

Замість високих підборів Меган обрала максимально комфортне взуття – пудрові балетки з витонченим бантиком, які додають ансамблю ніжності та домашнього затишку. Особливу роль відіграють аксесуари: масивний золотий ланцюжок на шиї, акуратний браслет і годинник розставляють правильні ювелірні акценти, а невимушений пучок із випущеними пасмами біля обличчя підкреслює природність її краси.



Образ Меган Маркл у стилі "тиха розкіш" / Фото з інстаграму As ever official

Що таке "тиха розкіш" в одязі

Концепція "тихої розкоші" (quiet luxury) – це про вишуканий мінімалізм, де замість кричущих логотипів та ультратрендових речей ставка робиться на бездоганну якість, лаконічний крій і стриманість.

Щоб відтворити цей стиль, гардероб варто формувати з позачасових баз: кашемірових светрів, шовкових спідниць, ідеально пошитих штанів та пальт з натуральної вовни.



Молочний образ у стилі "тиха розкіш" / Фото з інстаграму miss jull

Важливе значення мають благородні, спокійні відтінки – молочний, бежевий, графітовий, оливковий чи кремовий. Речі в такій естетиці позбавлені зайвого декору, проте мають дорогий вигляд завдяки винятковим тканинам, ідеальній посадці та непомітним, але вишуканим аксесуарам. Це стиль, який випромінює впевненість, статус і затишок без зайвого галасу.



Чорно-сірий образ у концепції "тихої розкоші" / Фото з інстаграму Signe Lindholm

Також головною у цьому стилі є якість. Краще вкладати гроші в дорогі якісні речі, ніж купувати щоразу дешевий одяг, який прослужить недовго.