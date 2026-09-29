В наш час варто мати базовий капсульний гардероб з якісних та дорогих речей. Нехай їх буде небагато, але вони матимуть елегантний вигляд довгі роки та даватимуть вам змогу створювати дійсно стильні та елегантні луки.

8 речей та взуття, які ніколи не вийдуть з моди

Ось конкретний список речей-інвестицій, які формують каркас гардероба:

ідеально розкроєний блейзер або костюм : структурований, який тримає форму та виконаний з якісного матеріалу;

пальто з вовни чи кашеміру : класичне двобортне або пальто-халат у відтінку кемел чи графіт. Можна і оверсайз модель, вона також не вийде з моди;

класичний тренч : базовий бежевий або темно-синій без зайвих деталей;

якісна біла сорочка з щільної бавовни: прямого або злегка вільного крою;

дві пари ідеальних джинсів: з темного деніму прямого крою без потертостей чи дірок та світлі більш вільні джинси;

шкіряні туфлі-човники або балетки з гострим носком : база, яка пасує під усе;

якісні шкіряні чоботи або лофери: взуття, яке з роками та правильним доглядом матиме тільки кращий вигляд;

структурна шкіряна сумка: лаконічної форми, яка тримає каркас і не має великих логотипів.



Якісний костюм має бути в гардеробі кожної / Фото з Pinterest

На чому точно можна зекономити

Є речі, в які абсолютно не варто вкладати гроші. Краще купити одну дорогу, але якісну річ, яка прослужить довго. Чого не варто робити:

купувати прості дешеві футболки та майки – вони швидко зношуються незалежно від бренду;

скуповувати гарячі мікротренди сезону – тренди, а особливо мікротренди мають властивість дуже швидко змінюватися. Краще вкладати гроші в класику;

замовляти багато домашнього та спортивного одягу для швидких прогулянок. Звісно, такі речі теж мають бути у вашому гардеробі, але у невеликій кількості й теж бажано гарної якості.

Ловіть також добірку речей для капсульного гардероба, в які дійсно варто вкладати гроші.