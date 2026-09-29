В наше время стоит иметь базовый капсульный гардероб из качественных и дорогих вещей. Пусть их будет немного, но они будут выглядеть элегантно долгие годы и позволят вам создавать действительно стильные и элегантные образы.

8 вещей и моделей обуви, которые никогда не выйдут из моды

Вот конкретный список вещей-инвестиций, которые составляют основу гардероба:

идеально скроенный блейзер или костюм : структурированный, хорошо держащий форму и выполненный из качественного материала;

пальто из шерсти или кашемира : классическое двубортное или пальто-халат в оттенке кемел или графит. Можно и модель оверсайз, она также не выйдет из моды;

классический тренч : базовый бежевый или темно-синий без лишних деталей;

качественная белая рубашка из плотного хлопка: прямого или слегка свободного кроя;

две пары идеальных джинсов: из темного денима прямого кроя без потертостей или дыр и светлые, более свободные джинсы;

кожаные туфли-лодочки или балетки с острым носком : базовая модель, которая подходит ко всему;

качественные кожаные сапоги или лоферы: обувь, которая с годами и при правильном уходе будет выглядеть только лучше;

структурная кожаная сумка: лаконичной формы, с жестким каркасом и без больших логотипов.



Качественный костюм должен быть в гардеробе каждой / Фото с Pinterest

На чем точно можно сэкономить

Есть вещи, в которые совершенно не стоит вкладывать деньги. Лучше купить одну дорогую, но качественную вещь, которая прослужит долго. Чего не стоит делать:

покупать простые дешевые футболки и майки – они быстро изнашиваются независимо от бренда;

скупать "горячие" микротренды сезона – тренды, а особенно микротренды, имеют свойство очень быстро меняться. Лучше вкладывать деньги в классику;

заказывать много домашней и спортивной одежды для быстрых прогулок. Конечно, такие вещи тоже должны быть в вашем гардеробе, но в небольшом количестве и, желательно, хорошего качества.

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