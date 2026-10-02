Основой ее наряда стал лаконичный молочно-белый трикотажный джемпер с круглым вырезом и манжетами. Меган сочетала его с шелковой юбкой-миди глубокого оливкового оттенка. Игра фактур – теплой трикотажной ткани и благородного струящегося шелка – создает тот самый эффект легкой элегантности, когда образ выглядит дорого без лишних усилий.

Вместо высоких каблуков Меган выбрала максимально удобную обувь – пудровые балетки с изящным бантиком, которые придают ансамблю нежности и домашнего уюта. Особую роль играют аксессуары: массивная золотая цепочка на шее, аккуратный браслет и часы расставляют правильные ювелирные акценты, а непринужденный пучок с выпущенными прядями у лица подчеркивает естественность ее красоты.



Образ Меган Маркл в стиле "тихая роскошь" / Фото из инстаграма As ever official

Что такое "тихая роскошь" в одежде

Концепция "тихой роскоши" (quiet luxury) – это изысканный минимализм, где вместо кричащих логотипов и ультрамодных вещей ставка делается на безупречное качество, лаконичный крой и сдержанность.

Чтобы воссоздать этот стиль, гардероб стоит формировать из вневременных базовых вещей: кашемировых свитеров, шелковых юбок, идеально сшитых брюк и пальто из натуральной шерсти.



Молочный образ в стиле "тихая роскошь" / Фото из инстаграма miss jull

Важное значение имеют благородные, спокойные оттенки – молочный, бежевый, графитовый, оливковый или кремовый. Вещи в такой эстетике лишены лишнего декора, однако выглядят дорого благодаря исключительным тканям, идеальной посадке и незаметным, но изысканным аксессуарам. Это стиль, который излучает уверенность, статус и уют без лишнего шума.



Черно-серый образ в концепции "тихой роскоши" / Фото из инстаграма Signe Lindholm

Также главным в этом стиле является качество. Лучше вкладывать деньги в дорогие качественные вещи, чем каждый раз покупать дешевые, которые прослужат недолго.