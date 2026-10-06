5 мікротрендів осені, які вам точно сподобаються

Мода цієї осені криється у деталях. Хоча чому тільки цієї? Вона завжди криється у деталях! Деякі речі з гардероба наших татусів та забуті аксесуари знову підкорюють гардероби перших модниць.

Розповідаємо про 5 гарячих мікротрендів осені 2026 року, які легко адаптувати у свій щоденний стиль. Не будемо казати, що це щось новеньке, але на всі сто відсотків актуальне.

Светр із V-подібним вирізом

Колись такий светр був дуже популярним у наших татусів чи дідусів. Сьогодні його можна дуже класно стилізувати, поєднавши зі звичними джинсами, взуттям з тонким носком та, наприклад, сонцезахисними окулярами. Додайте довгий плащ у стилі Нео і це буде просто вау!



Модний смугастий джемпер на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Біла сорочка оверсайз

Це практично класика, яку варто мати у гардеробі, бо вона на усі випадки життя та сезони. Якщо говорити про осінь та зиму, то біла сорочка – це маст хев для створення багатошарових образів. Просто йдіть і терміново купуйте, якщо у вас її ще немає.



Біла сорочка оверсайз в осінніх трендах / Фото з Pinterest

Довгі рукавички

Або як їх ще називають "оперні рукавички". Цей тренд не новий, проте цього сезону він ще не перетворився на антитренд. Тож сміливо купуйте довгі рукавички різних кольорів та з різних матеріалів й прикрашайте свої осінні луки.



Довгі рукавички в осінньому аутфіті / Фото з Pinterest

Брелоки та підвіски

Цей мікротренд все ще актуальний, тому можете не ховати далеко усі свої брелоки, шарми та інші прикраси. Модниці показують, що шармами можна прикрашати не тільки сумки, а й джинси, спідниці й навіть просто носити в руках.



Брелоки та підвіски на сумку / Фото Answear LAB

Гольфи

А саме чорні капронові гольфи, які нагадують елемент офісного стилю. Тільки тепер цю деталь не приховують за довгими штанинами, а виставляють напоказ. Гольфи, як і шкарпетки цього сезону стають зірками.



Чорні гольфи на осінь / Фото з Pinterest

Раніше 24 Канал розповідав, як стильно треба носити шкарпетки цієї осені.