Відома голлівудська акторка обрала сукню українського бренду BEVZA: деталі розкішного образу

Голлівудські зірки продовжують підкорювати червоні доріжки у вбраннях від українських дизайнерів. На цей раз акторка Мішель Монаган продемонструвала вишуканий стиль у сукні від вітчизняного бренду BEVZA.

Американська акторка Мішель Монаган, відома багатьом глядачам за яскравими ролями у кіно та популярних серіалах, знову привернула увагу модного глянцю. Для важливої події у своїй кар'єрі голлівудська зірка віддала перевагу українському дизайну.

Мішель Монаган з'явилася в сукні Mermaid Bra з колекції BEVZA Pre-Spring ‘27 на прем'єрі фільму "Шепотун" в Нью-Йорку. У цьому новому проєкті від Netflix акторка виконала одну з головних ролей, тому для виходу на червону доріжку прагнула обрати особливо вишукане вбрання.

Мішель Монаган у сукні Світлани Бевзи: дивіться фото

Головним елементом аутфіту стала чорна вечірня сукня довжини максі, яка ідеально підкреслила фігуру зірки. Модель вирізняється лаконічним приталеним силуетом, делікатними тонкими бретельками та контрастним молочним ліфом із плісованими чашками. На офіційному сайті бренду вартість цієї сукні становить 41 250 гривень.



Сукня мермейд від BEVZA / скрин сайту

Ефектний образ Мішель Монаган гармонійно доповнила лаконічними аксесуарами: золотими сережками з камінням та елегантною каблучкою. Такий вибір прикрас дозволив залишити головний акцент саме на сукні, підкреслюючи витончений мінімалістичний стиль.

Одяг від української дизайнерки Світлани Бевзи вже давно став символом елегантності та підкорює міжнародні червоні хідники. Нагадаємо, нещодавно в сукні від BEVZA також була помічена племінниця принцеси Діани, що вкотре підтверджує високий статус бренду у світовій моді.