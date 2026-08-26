Американская актриса Мишель Монаган, известная многим зрителям по ярким ролям в кино и популярных сериалах, вновь привлекла внимание модных глянцевых изданий. Для важного события в своей карьере голливудская звезда отдала предпочтение украинскому дизайну.

Мишель Монаган появилась в платье Mermaid Bra из коллекции BEVZA Pre-Spring ‘27 на премьере фильма "Шептун" в Нью-Йорке. В этом новом проекте от Netflix актриса исполнила одну из главных ролей, поэтому для выхода на красную дорожку стремилась выбрать особенно изысканный наряд.

Мишель Монаган в платье Светланы Бевзы: смотрите фото

Главным элементом наряда стало черное вечернее платье длины макси, которое идеально подчеркнуло фигуру звезды. Модель отличается лаконичным приталенным силуэтом, нежными тонкими бретелями и контрастным молочным лифом с плиссированными чашками. На официальном сайте бренда стоимость этого платья составляет 41 250 гривен.

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Платье-русалка от BEVZA / скриншот сайта

Эффектный образ Мишель Монаган гармонично дополнила лаконичными аксессуарами: золотыми серьгами с камнями и элегантным кольцом. Такой выбор украшений позволил оставить главный акцент именно на платье, подчеркивая изящный минималистичный стиль.

Одежда от украинской дизайнерки Светланы Бевзы уже давно стала символом элегантности и покоряет международные красные дорожки. Напомним, недавно в платье от BEVZA также была замечена племянница принцессы Дианы, что в очередной раз подтверждает высокий статус бренда в мировой моде.