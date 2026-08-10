Племянница принцессы Дианы выбрала наряд от украинского бренда BEVZA во время отдыха на побережье Амальфи. Фотографиями из живописной Италии она уже поделилась на своей странице в инстаграме.

Элайза Спенсер примерила асимметричное платье BEVZA "Белый на белом" из новой коллекции SS'26. Легкого средиземноморского настроения образу придали босоножки на плоской подошве, миниатюрная сумка-тоут, массивное золотое колье и большие солнцезащитные очки.

Элайза Спенсер в платье от украинского бренда BEVZA. Для просмотра фото листайте вправо:

В результате аристократка получила сдержанный, но в то же время элегантный летний образ.

Кстати, семья Спенсеров уже не впервые выбирает BEVZA. Ранее в нарядах этого украинского бренда появлялась и родная сестра Элайзы – леди Амелия Спенсер. Тогда она выбрала белое шелковое платье прямого кроя, украшенное фирменной эмблемой BB.

Амелия Спенсер в образе от украинского бренда BEVZA. Для просмотра фото листайте вправо:

В команде BEVZA тогда подчеркнули, что для бренда большая честь видеть племянницу принцессы Дианы в своих нарядах.

Отметим, что наряды от BEVZA также носила известная канадско-американская актриса Памела Андерсон.