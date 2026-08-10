Племінниця принцеси Діани обрала вбрання від українського бренду BEVZA під час відпочинку на узбережжі Амальфі. Світлинами з мальовничої Італії вона вже поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

Елайза Спенсер приміряла асиметричну сукню BEVZA "Білий на білому" з нової колекції SS'26. Легкого середземноморського настрою образу додали босоніжки на пласкій підошві, мініатюрна tote-сумка, масивне золоте намисто та великі сонцезахисні окуляри.

Елайза Спенсер у сукні від українського бренду BEVZA. Для перегляду фото гортайте праворуч:

У результаті аристократка отримала стриманий, але водночас елегантний літній образ.

До речі, родина Спенсерів уже не вперше обирає BEVZA. Раніше у вбранні цього українського бренду з'являлася і рідна сестра Елайзи – леді Амелія Спенсер. Тоді вона обрала білу шовкову сукню прямого крою, прикрашену фірмовою емблемою BB.

Амелія Спенсер в образі від українського бренду BEVZA. Для перегляду фото гортайте праворуч:

У команді BEVZA наголошували, що для бренду велика честь бачити племінниць принцеси Діани у своїх образах.

Зауважимо, що також вбрання від BEVZA одягала відома канадсько-американська акторка Памела Андерсон.