Омолоджують та додають об'єму: 4 затишні фарбування, які стануть головними хітами осені

Восени завжди хочеться тепла, затишку та приємних змін у зовнішності. Стилісти вже назвали головні кольори сезону, які не вимагають складного догляду й пасують майже кожній.

Про них детальніше – розповіло видання Real Simple.

Найкращі кольори волосся на осінь 2026

Для тих, хто любить темне волосся, чудово підійде відтінок Cocoa Brondette. Це насичений шоколадний колір, у який майстер ледь помітно додає теплі горіхові або карамельні переливи. Зачіска одразу здається густішою, волосся виглядає здоровим і блищить так, наче ви щойно вийшли з дорогої процедури відновлення.

Трендове фарбування на осінь 2026 / Фото Pinterest

Якщо вам до душі сонячні акценти, зверніть увагу на Caramelized Amber Highlights. Це карамельно-бурштиновий колір, який м'яко підсвічує обличчя. Такий варіант не вимагає повного фарбування всієї довжини, але освіжає погляд і створює враження, ніби у волоссі заплуталося м'яке осіннє сонце.

Як гарно пофарбувати волосся восени – модні кольори / Фото Pinterest

Особливою новинкою сезону став Cloud Balayage, або "хмарний" балаяж. Майстер наносить світліші тони широкими й невагомими мазками, створюючи плавний, майже димчастий перехід. Тут немає чітких ліній чи різких меж, тому зачіска відростає охайно, а коріння довго не впадає в око.

Модне фарбування на осінь 2026 / Фото Pinterest

Для ніжних образів ідеально підійде Poetic Romantic Balayage. Це дуже делікатне, повітряне освітлення кінчиків і локонів біля обличчя, натхненне романтичними кінообразами. Воно додає легкості, підкреслює натуральну текстуру волосся та не потребує щомісячного оновлення в салоні.

Стильна зачіска на осінь 2026 / Фото Pinterest

Усі ці варіанти об'єднує простота, природний вигляд і мінімум клопоту щодня. Найголовніше – обрати відтінок, який підійматиме настрій у похмурі дні та поєднуватиметься з улюбленим теплим светром.

Деякі жінки узгоджують похід до колориста з місячним календарем фарбування волосся. До речі, днями ми вже публікували такий на жовтень.