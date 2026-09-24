Його вже опублікував сайт Space Weather Live.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

Зростальний Місяць: 12 – 25 жовтня;

12 – 25 жовтня; Повня: 26 жовтня;

26 жовтня; Спадний Місяць: 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

1 – 9, 27 – 31 жовтня; Молодик: 10 – 11 жовтня.

Коли варто фарбувати волосся у жовтні 2026 року

Першу третину місяця, з 1 по 9 жовтня, Місяць спадає. У цей проміжок краще відкласти радикальну зміну іміджу, знебарвлення або кардинальний вихід із темного кольору. Пасма у цей час швидко втрачатимуть вологу, тому хімічні барвники можуть пересушити кінчики. Натомість ці дні ідеально пасують для дбайливого тонування, маскування сивини, освіження прикореневої зони, а також для SPA-ритуалів, відновлювальних масок і пілінгів шкіри голови.

Найсприятливіший період для яскравих перевтілень розпочинається 12 жовтня й триває до 25 числа. На Зростальному Місяці кутикула волосся активно приймає новий колір, фарба лягає бездоганно рівно, а блиск тримається тижнями. Це чудовий час для складних технік на кшталт балаяжу чи шатушу, сміливих рудих або карамельних відтінків та повної зміни іміджу.

Кульмінація місячного циклу настане 26 жовтня. Повня дарує надпотужну енергію, але водночас робить результат фарбування непередбачуваним. Зокрема, пігмент може проявитися занадто яскраво або зовсім не так, як ви очікували.

Завершувати жовтень варто так само помірковано. З 27 по 31 число Місяць знову буде Спадним. У цей час жінкам дозволяється підфарбовувати корені волосся і відновлювати пасма живильними оліями.

Коли не варто фарбувати волосся у жовтні

У Молодик, що припадає на 10 та 11 жовтня, волосяні цибулини відчутно слабшають, тому агресивні процедури здатні спровокувати ламкість чи тьмяність. Тож у цей період дайте волоссю спокій і відмовтеся від будь-яких експериментів зі зміною кольору.

Днями наша редакція розповідала про трендове фарбування на осінь, яке вже звело з розуму модниць в усьому світі.