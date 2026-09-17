Як зазначають б'юті-експерти видання Myself, з настанням холодного сезону гарбуз повертається не лише у меню затишних кав'ярень, а й стає головним орієнтиром у фарбуванні волосся. Цей теплий та вишуканий відтінок миттєво освіжає вигляд і додає йому особливого осіннього шарму.

Наймодніше фарбування осені 2026 року

Тренд pumpkin spice hair натхненний сяйливими барвами осіннього листя та соковитого гарбуза. Він поєднує в собі варіації мідного, коричневого та глибокого червоного відтінків, що візуально додають зачісці об'єму та розкішного блиску.

Палітра цього фарбування надзвичайно гнучка, тому ваш колорист може підібрати ідеальний тон під будь-який кольоротип. Зокрема, відтінок може бути світлішим, насичено-золотавим або з глибоким темним підтоном.

Який вигляд має трендове фарбування pumpkin spice hair / Фото Pinterest

Довжина волосся не має жодного значення, адже мідно-руді переливи виглядають однаково привабливо як на лаконічному бобі, так і на довгому доглянутому волоссі.

Втім, важливо пам'ятати, що початковий колір пасом по-різному сприймає пігмент. Так, на світлій основі відтінок вийде більш яскравим і виразним, а на темній – дасть стриманий, вишуканий відблиск.

Якщо ж ви вагаєтеся щодо підбору тону, краще звернутися до професійного стиліста у салоні. Майстер підкаже варіацію кольору, яка найкраще підкреслить відтінок вашої шкіри та очей.

Для довідки! Щоб оновлений колір якомога довше залишався свіжим і насиченим, важливо використовувати спеціальні доглядові засоби для фарбованого волосся. Вони дбайливо очищають та розгладжують кутикулу і водночас запобігають швидкому вимиванню пігменту.

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