Подробнее об этом рассказало издание Real Simple.

Лучшие цвета волос на осень 2026 года

Для тех, кто любит темные волосы, отлично подойдет оттенок Cocoa Brondette. Это насыщенный шоколадный цвет, в который мастер едва заметно добавляет теплые ореховые или карамельные переливы. Прическа сразу кажется более густой, волосы выглядят здоровыми и блестят так, будто вы только что прошли дорогостоящую восстанавливающую процедуру.

Трендовое окрашивание на осень 2026 / Фото Pinterest

Если вам по душе солнечные акценты, обратите внимание на Caramelized Amber Highlights. Это карамельно-янтарный цвет, который мягко подсвечивает лицо. Такой вариант не требует полного окрашивания по всей длине, но освежает взгляд и создает впечатление, будто в волосах запуталось мягкое осеннее солнце.

Как красиво окрасить волосы осенью – модные цвета / Фото Pinterest

Особой новинкой сезона стал Cloud Balayage, или "облачный" балаяж. Мастер наносит более светлые тона широкими и невесомыми мазками, создавая плавный, почти дымчатый переход. Здесь нет четких линий или резких границ, поэтому прическа аккуратно отрастает, а корни долго не бросаются в глаза.

Модное окрашивание на осень 2026 / Фото Pinterest

Для нежных образов идеально подойдет Poetic Romantic Balayage. Это очень деликатное, воздушное осветление кончиков и локонов у лица, вдохновленное романтическими кинообразами. Оно придает легкость, подчеркивает натуральную текстуру волос и не требует ежемесячного обновления в салоне.

Стильная прическа на осень 2026 / Фото Pinterest

Все эти варианты объединяют простота, естественный вид и минимум хлопот каждый день. Самое главное – выбрать оттенок, который будет поднимать настроение в пасмурные дни и сочетаться с любимым теплым свитером.

Некоторые женщины согласовывают визит к колористу с лунным календарем окрашивания волос. Кстати, на днях мы уже публиковали такой календарь на октябрь.